Адвокат задержанных в Дербенте рассказал о встрече с подзащитными в СИЗО

01 июля 2019, 19:11

Адвокат встретился в СИЗО Дербента с Исламом Барзукаевым и Гасаном Курбановым, обвиненными в незаконном обороте оружия. Молодые люди откажутся от признательных показаний, данных под давлением, сообщил защитник.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 28 июня мать подозреваемого в хранении оружия Ислама Барзукаева Елена возобновила голодовку в Дербенте, требуя независимого обследования сына на предмет пыток. Мать задержанного по тому же делу Гасана Курбанова присоединилась к акции на следующий день. На четвертый день голодовки они рассказали об отсутствии реакции на их требования со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники задержанных настаивают на невиновности подозреваемых. Подозреваемый Мизаралиев переведен под домашний арест.

Адвокат из Чечни Тагир Шамсутдинов, с которым матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова заключили соглашение, встретился сегодня утром со своими подзащитными в СИЗО. Арестованные молодые люди заявили защитнику, что дали признательные показания под давлением.

«Встреча с доверителями продлилась около трех часов. Они сообщили, что ни в чем не виноваты, что вели мирную жизнь и не хотели иметь проблемы с правоохранительными органами. Они пояснили, что были вынуждены оговорить себя, так как к ним применялись недозволенные методы ведения следствия и психологическое давление. Сейчас они готовы отказаться от первоначальных показаний и рассказать суду всю правду, намерены доказать свою невиновность», – рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Шамсутдинова, жалоб на содержание в СИЗО у его подзащитных нет, но они подавлены, так как не чувствуют себя там в безопасности. Из СИЗО адвокат поехал в следственный отдел, чтобы ознакомиться с процессуальными документами, но увидеться со следователем ему не удалось.

«Есть ряд документов, с которыми я, как защитник, имею право ознакомиться. Я подошел к полиции примерно к 12.00 мск, но на проходной сообщили, что следователь отъехал. Я прождал больше трех часов, но он так и не появился», - сообщил адвокат.

Тагир Шамсутдинов через канцелярию направил следователю ходатайство о приобщении его ордеров к материалам дела. Он попросил следователя не проводить никаких следственных действий без его участия.

Родственники задержанных не собираются прекращать голодовку до встречи с прокурором республики и уполномоченным по правам человека в Дагестане.

«Пикет и голодовка у отдела полиции продолжается. Она будет проходить пока не приедут уполномоченный по правам человека и прокурор республики», - заявила тетя Гасана Курбанова Зайнаб Рабаданова корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" писал, что 28 июня матери Барзукаева и Курбанова направили заявление на имя генпрокурора России Юрия Чайки и главы Следкома Александра Бастрыкина, попросив обеспечить личную неприкосновенность и безопасность задержанных сыновей и проверить законность действий силовиков. К заявлению был приложен составленный 18 июня документ с результатами осмотра задержанных Общественной наблюдательной комиссией, члены которой зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.