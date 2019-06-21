Жительницы Дербента провели акцию в поддержку задержанных сыновей

21 июня 2019, 04:42

Елена Барзукаева и Зейнаб Курбанова в Дербенте провели одиночные пикеты с требованием освободить сыновей, которые задержаны по делу о хранении оружия.

Как информировал «Кавказский узел», 15 июня родственники троих жителей Дербента обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (статьи 222 и 222.1 УК РФ). По словам родственников, силовики в течение двух суток не сообщали им о местонахождении задержанных, а само дело сфальсифицировано. МВД Дагестана опубликовало два видеоролика, на них Ислам Барзукаев и Гасан Курбанов признаются в хранении оружия.

26-летний Ислам Барзукаев утром 15 июня выехал из дома на автозаправку, чтобы затем ехать в Махачкалу "по поводу работы". 29-летний водитель маршрутки Мизарали Мизаралиев был остановлен в тот же день на улице Махачкалинской - пассажиров силовики попросили покинуть маршрутку, а водителя и его "Газель" задержали. 29-летнего Гасана Курбанова также задержали 15 июня по пути на работу, мужчина работал сборщиком мебели, рассказали родственники задержанных.



20 июня одиночные пикеты в защиту задержанных сыновей в Дербенте провели Елена Барзукаева и Зейнаб Курбанова. Обе убеждены в невиновности своих детей и требуют их освободить.

«Нас пытались выгнать, отгоняли подальше от здания... Но когда они увидели, что около нас останавливаются люди, спрашивают, что произошло с нашими сыновьями, останавливаются машины, то... от нас отстали и не требовали уйти и не нарушать общественный порядок», - рассказала Елена Барзукаева корреспонденту "Кавказского узла".

Участницы акции также отметили, что о местонахождении своих детей им стало известно только после посещения задержанных руководителем Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Омаром Омаровым, к которому женщины обратились за помощью.

Согласно обращению Омарова к прокурору Дагестана, глава ОНК 18 июня посетил Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева в изоляторе, у задержанных не было жалоб. "[Однако] в ходе осмотра у всех троих мы обнаружили точки на пальцах рук», - говорится в письме (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По словам Барзукаевой, 21 июня они с Курбановой планируют продолжить одиночные пикеты уже в Махачкале.