18 июня 2019, 04:24

Близкие задержанных жителей Дербента назвали их дело сфабрикованным

Силовики в течение двух суток не сообщали родным троих задержанных жителей Дербента об их местонахождении. Дело о хранении оружия и взрывчатки сфальсифицировано, заявили "Кавказскому узлу" родственники молодых людей.

Как писал «Кавказский узел», 15 июня родственники троих жителей Дербента обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о хранении оружия.

По словам матери 26-летнего Ислама Барзукаева, ее сын утром 15 июня выехал из дома на автозаправку, чтобы затем поехать в Махачкалу "по поводу работы". 29-летний водитель маршрутки Миразали Мирзалиев был остановлен в тот же день на улице Махачкалинской - пассажиров силовики попросили покинуть маршрутку, а водителя и его "Газель" задержали. 29-летнего Гасана Курбанова также задержали 15 июня по пути на работу, мужчина работал сборщиком мебели.

Ислам Барзукаев, Мизарали Мизаралиев и Гасан Курбанов были друзьями, рассказали родственники задержанных молодых людей корреспонденту «Кавказского узла».

По словам матери Барзукаева Елены Барзукаевой, они с сыном 15 июня собирались ехать в Махачкалу. «Примерно в девять часов утра он поехал, чтобы заправить машину перед поездкой. Мы должны были вместе ехать в Махачкалу. Но он не вернулся за мной. Я не могла до него дозвониться, так как телефон был выключен», - рассказала женщина.

Мизарали Мизаралиев - водитель маршрутки на линии №4. По данным родственников, был задержан в обеденное время -  "Газель" Мизарали остановили люди в масках, всех пассажиров высадили, водителя посадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении, а вслед за ними отогнали и его микроавтобус, рассказал двоюродный брат задержанного Султан.

Гасан Курбанов, по словам его тети Зейнаб, был задержан в районе набережной после 13.00 мск - в это время он выехал из дома на работу. Он занимался сборкой мебели, сотрудничал параллельно с двумя фирмами.

Не сумев дозвониться до сына, Елена Барзукаева отправилась в городской отдел полиции, где встретила родственников Курбанова и Мизаралиева. «О задержании сына нам никто не сообщал. Один из пассажиров маршрутки сообщил родителям Мизарали, что их сына забрали люди в масках. Долгое время нас не пускали в здание полиции, говорили, что наши дети не у них. Мы заявили, что хотим написать заявление о похищении, а когда оно уже было написано, мы прождали полтора часа, пока его зарегистрируют.  В итоге мы пробыли в тот день у здания ГОВД до двух часов ночи», - рассказала Елена Барзукаева корреспонденту «Кавказского узла». 

Через знакомых родственники задержанных выяснили, что все трое парней находятся в полиции. На следующий день, 16 июня, родители вновь отправились к зданию отдела полиции. «Только на следующий день сотрудники признались, что наши дети находятся у них, даже приняли передачу – одежду и еду. Но официально нам не объясняли причины задержания, мы не знали, что с ними происходит, как они. Сменную одежду они приняли, но отказывались отдавать нам старую одежду. Возможно, на ней могли быть следы крови», – сказала тетя Курбанова Зейнаб.

В понедельник, 17 июня, родственники задержанного снова собрались у отдела. К ним вышел молодой человек в гражданской форме с какими-то документами в руках.

«Он сообщил нам, что якобы у Мизарали нашли патроны, у Курбанова в машине находился обрез, а Барзукаев якобы рассказал, где находится схрон с оружием», - отметила Зейнаб. По словам женщины, дежурный 17 июня отказался взять у родственников передачу, сославшись на приказ «сверху».

Барзукаеву и Курбанову пока еще не успели нанять адвоката, защитник есть только у Мизаралиева. Он 17 июня смог пройти в отдел. «Адвокату разрешили увидеться с братом только на третий день. До этого к нему никого не допускали. Адвокат следов пыток на теле брата не обнаружил», - рассказал Султан.

МВД опубликовало признания двоих задержанных

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что трое подозрительных мужчин были задержаны полицейскими ночью «при проведении оперативно-поисковых мероприятий в Дербенте».

«При проверке у них обнаружено и изъято оружие: сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где один из задержанных рассказал о схроне оружия на окраине города. Полицейские, выехавшие на место, указанное задержанным, обнаружили на пустыре схрон, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества», - сообщил представитель ведомства корреспонденту «Кавказского узла».

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (статьи 222 и 222.1 УК РФ). На сайте МВД Дагестана опубликованы два видеоролика, на них Барзукаев и Курбанов признаются в хранении оружия.

Близкие задержанных уверены в их невиновности

Родственники всех троих задержанных считают, что оружие молодым людям подкинули. Двое из задержанных, по словам родственников, в прошлом привлекались к уголовной ответственности.

«Гасан тогда работал установщиком карнизов и должен был поехать в Магарамкент на объект, но до села он так и не доехал. Мы не знали, что произошло, так как телефон его был выключен. Потом уже он сам рассказывал, что по пути его маршрутку остановили на посту. У всех пассажиров проверяли документы, у Гасана их с собой не оказалось. Его [задержали] Три дня, пока мы пытались узнать, где он и что с ним, его пытали и избивали, требуя от него признания, что он является пособником боевиков. Он сломался только на третий день и подписал бумаги. Его осудили и он отсидел в тюрьме в Северной Осетии. С тех пор у него начались проблемы со здоровьем, периодически происходят приступы», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» тетя Курбанова.

Проблемы с правоохранительными органами до задержания были и у Ислама Барзукаева. «Его постоянно забирали из мечети, оказывали на него давление. В итоге он не выдержал и в 2015 году уехал вместе с семьей в Сирию. Он быстро понял, что ошибался и захотел вернуться. Мы решили оформить явку с повинной в отделе ФСБ в Каспийске 16 сентября 2015 года. Через две недели он уже был дома», - рассказала мать Барзукаева.

По словам женщины, силовики впоследствии предлагали переоформить документы таким образом, словно молодой человек был задержан в аэропорту.

«Мы отказались от этого, но его все равно схватили и посадили. Сделали так, якобы провели целую спецоперацию по его задержанию в аэропорту. Шесть месяцев он провел под стражей в Дербенте, потом его перевели в спецблок СИЗО Махачкалы. Состоялся суд, ему дали четыре года и четыре месяца условного срока с испытательным периодом два года. Пока он находился в СИЗО, его заставили подписать показания против нескольких десятков человек, которых он якобы видел в Сирии. Его даже вызывали на суд в качестве свидетеля и он заявлял суду, что оговорил их под давлением и пытками», - объяснила Елена Барзукаева.

По ее словам, сын ни разу не нарушил условия испытательного срока и в 2018 году был освобожден от остатка наказания.

«Его вызывали в правоохранительные органы, постоянно провоцировали, говорили неприятные вещи. Я всегда ходила с ним, чтобы сдержать его, успокоить, не дать им повода вновь его арестовать. Я даже не разрешала ему выходить на работу, боясь различных провокаций. Последний раз, его вызывали в уголовный розыск два месяца назад. Они говорили, что его давно не было видно. Издевались, спрашивая, не уезжал ли он в Сирию. Я предполагала, что против него что-то замышляют и поэтому просила сына быть очень аккуратным», - добавила женщина.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане", "Силовики заявили о причастности убитого в Дагестане к обстрелу полицейских", "Жительница Дербента обвинила силовиков в похищении сына".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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