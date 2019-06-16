Родственники сообщили о похищении трех жителей Дербента

16 июня 2019, 17:26

Родственники жителей Дербента Ислама Барзукаева, Миразали Мирзалиева и Гасана Курбанова 15 июня обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Сегодня стало известно, что все трое задержаны по делу о хранении оружия, сообщили они.

По словам матери 26-летнего Ислама Барзукаева, ее сын утром 15 июня выехал из дома на автозаправку, чтобы затем поехать в Махачкалу "по поводу работы", после чего перестал выходить на связь, сообщает сегодня "Кавказ. Реалии".

29-летний водитель маршрутки Миразали Мирзалиев, по информации издания, был остановлен в тот же день на улице Махачкалинской. Пассажиров силовики попросили покинуть маршрутку, а водителя и его "Газель" задержали.

29-летнего Гасана Курбанова также задержали 15 июня по пути на работу. Мужчина работал сборщиком мебели "практически без выходных", сообщает издание со ссылкой на тетю Курбанова Зейнаб.

Не имея информации о местонахождении молодых людей, родственники 15 июня обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Сегодня им удалось выяснить, что задержанные содержатся в здании одной из силовых структур и всех троих обвиняют в незаконном хранении оружия.

Однако, по мнению родственников, оружие задержанным могли подбросить. В частности, мать Ислама Барзукаева исключила вероятность того, что ее сын хранил оружие, а тетя Гасана Курбанова заявила, что у ее племянника оружия при себе быть не могло, пишет издание.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением сведений о похищении жителей Дербента из других источников. Информация о проверке заявления родственников похищенных на сайтах МВД по Дагестану и республиканского управления СКР, по состоянию на 17.25 мск, не опубликована.

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