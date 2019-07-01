Участница голодовки в Дербенте рассказала о безразличии силовиков к акции

01 июля 2019, 15:06

Сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на протест матери подозреваемого в хранении оружия Ислама Барзукаева в Дербенте, рассказала Елена Барзукаева на четвертый день голодовки. По ее словам, силовики предупредили, чтобы никто не находился вблизи участницы одиночного пикета.

Как писал "Кавказский узел", утром 28 июня мать подозреваемого в хранении оружия Ислама Барзукаева Елена возобновила голодовку в Дербенте, требуя независимого обследования сына на предмет пыток. Мать задержанного по тому же делу Гасана Курбанова решила присоединиться к акции позже.

Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники задержанных настаивают на невиновности подозреваемых. Подозреваемый Мизаралиев переведен под домашний арест.

Родственники задержанных Барзукаева и Курбанова круглые сутки находятся возле отдела полиции Дербента, рассказала участница акции протеста Елена Барзукаева. «Уже пошел четвертый день, как я объявила о возобновлении голодовки, но от сотрудников правоохранительных органов нет никакой реакции. Мы требуем проведения медицинского освидетельствования наших сыновей врачами из Москвы и встречу с прокурором республики, но пока никто с нами не хочет вести диалог», – рассказала сегодня, 1 июля, днем корреспонденту «Кавказского узла» Барзукаева.

По ее словам, сотрудники полиции следят только за тем, чтобы никто не стоял рядом с ней. «Вчера вечером рядом со мной села Зайнаб Рабаданова, тетя Гасана Курбанова. Она не участвовала в акции, но пришла поддержать меня. Но вскоре подошел (сотрудник полиции) и предупредил, что стоять со мной незаконно, так как это одиночный пикет. Он пригрозил, что зафиксирует нарушение. Спорить мы не стали, и я попросила Зайнаб отойти», - рассказала Барзукаева.

Многие прохожие поддерживают акцию и помогают самой Барзукаевой. «Люди подбадривают меня, сочувствуют. А один парень, который проезжал мимо ночью, отдал свою (куртку)... (Люди) надеются на то, что я смогу добиться своего, потому что все устали от гнета. Кто-то уже рассказывал свои истории произвола (силовиков)», - отметила Барзукаева.

По словам Барзукаевой, она ждет приезда из Чечни родственников ее мужа, который погиб 20 лет назад, после чего Барзукаева с сыновьями переехала из Чечни в Дербент. Сегодня, 1 июля, из Чечни также должен приехать и адвокат, с которым Барзукаева заключила соглашение в конце прошлой недели, уточнила женщина.

Барзукаева также отметила, что несмотря на длительное голодание, она не испытывает проблем со здоровьем. «Я и раньше периодически занималась лечебным голоданием. Поэтому, для меня отказаться от еды хоть на десять дней - небольшая проблема. Чувствую я себя нормально», - сообщила женщина.

Ранее, 24 июня, родственники задержанных Барзукаева и Курбанова уже проводили голодовку у здания полиции в Дербенте с требованием освободить сыновей. На третий день протестующим пообещали организовать свидание с задержанными, и голодовка была приостановлена, однако свидание не состоялось. УФСИН объяснило отказ в свидании неправильно оформленными документами.

Мать Гасана Курбанова с 29 июня также целый день проводит напротив здания полиции Дербента. Однако по семейным обстоятельствам она не может находиться там ночью, и ее сменяет на это время сестра Зайнаб Рабаданова. По словам Рабадановой, сегодня утром она отдала передачу арестованным в СИЗО.

«Мы переживали, что на выходных Гасана и Ислама могут куда-то увезти. Но сегодня утром я отнесла передачу им в изолятор. Ее приняли без проблем», - рассказала Зайнаб Рабаданова.

Напомним, что 28 июня матери Барзукаева и Курбанова направили заявление на имя генпрокурора России Юрия Чайки и главы Следкома Александра Бастрыкина, попросив их обеспечить личную неприкосновенность и безопасность задержанных сыновей и проверить законность действий силовиков. К заявлению был приложен составленный 18 июня документ с результатами осмотра задержанных Общественной наблюдательной комиссией, члены которой зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.