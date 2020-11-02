Прокурор запросил длительные сроки для обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова

02 ноября 2020, 12:58

Четырех уроженцев Дагестана следует признать виновными в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова и приговорить к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет, заявил в прениях гособвинитель.

Как писал "Кавказский узел", дело четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова, суд рассматривает с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. Видеоролик о задержании двух подозреваемых является постановочным и снят "в учебных целях", заявил 1 октября допрошенный в качестве свидетеля начальник отдела ЦПЭ.

Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник Шамиль Магомедов, по версии следствия, планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушений на силовиков и военных. Обвиняемые не признают свою вину и утверждают, что признательные показания дали под пытками. Свидетель обвинения Ислам Муслимов также заявил в суде, что показания против обвиняемых были выбиты под "нечеловеческими пытками".

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы суда.

По его словам, представитель гособвинения счел вину всех четверых полностью доказанной и запросил для Хидирнеби Казуева 20 лет колонии строгого режима, для Габибулы Халдузова - 19 лет колонии строгого режима, для Самира Ибрагимова - 18 лет колонии строгого режима, а для Шамиля Магомедова - 11 лет колонии строгого режима.

Ожидается, что сторона защиты выступит на следующем заседании, запланированном на 5 ноября, уточнил сотрудник пресс-службы суда.

Напомним, первоначально всем четверым были предъявлены обвинения по статьям «создание и участие в вооружённом формировании» (ст.208 УК России), «незаконный оборот и изготовление взрывчатки» (ст. 222.1 и 223.1 УК России). Ибрагимов, Казуев и Халдузов также обвинялись по статьям «обучение и участие в террористической деятельности» (ст. 205.3 и 205.5 УК России) и «покушение на теракт» (ст. 30 ч.1, ст.205 ч.2 п.а УК России), Ибрагимов, Казуев и Магомедов – также по статье «создание и участие в террористической организации» (ст 205.4 УК России), Ибрагимов и Казуев – по статье «содействие терроризму» (ст. 205.1 УК России). Максимальные санкции по этим статьям – от 12 до 20 лет заключения.

31 мая 2019 года стало известно, что дело возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. После этого к обвинению добавились статьи о склонении к участию в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности организации, которая признана судом в России террористической.

В новой версии обвинения закладка взрывного устройства планировалась на территории Летней эстрады Дагестанской государственной филармонии, где должен был проходить концерт, рассказал в ноябре 2019 года адвокат Казуева Исрафил Гададов. Ранее в качестве места закладки был указан ресторан "Хазар", расположенный неподалеку от Летней эстрады, отметил он.

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* "Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.