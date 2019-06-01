Суд вернул в прокуратуру дело о подготовке теракта на концерте Киркорова

01 июня 2019, 14:36

Дело четырех выходцев из Дагестана, обвиненных в причастности к запрещенной террористической организации и подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, возвращено в прокуратуру для устранения нарушений, сообщили 31 мая в суде. Защита и обвинение выступили против этого решения.

Как сообщал "Кавказский узел", по версии следствия, трое из них - Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов, - планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но не смогли попасть в зал, где выступал артист, поскольку территория охранялась полицейскими. Казуев заявил, что готовил не теракт, а убийство певца Филиппа Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. Показания Казуева должны быть проверены следствием, настаивает защита. Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором.

Казуев, Ибрагимов, Халдузов и их предполагаемый сообщник, по данным источника, были задержаны в октябре 2017 года. Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане во время общественных мероприятий и покушений на силовиков и военных. Однако 12 марта 2019 года адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил, что обвиняемые не признают себя виновными.

Северо-Кавказский военный суд на предварительном слушании принял решение о возвращении в прокуратуру уголовного дела четырех уроженцев Дагестана, со ссылкой на представителя суда Алену Катькало сообщил 31 мая ТАСС. Судья Алексей Магомадов обнаружил в обвинительном заключении нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса. В частности, невозможно определить, по каким именно признакам состава преступления предъявлено обвинение, пишет сегодня «Коммерсант».

По данным издания, гособвинитель и защита подсудимых высказались против возвращения дела. По словам адвокатов, это решение даст возможность следствию устранить недоработки. Защита настаивала, чтобы суд исключил доказательства, добытые, по их мнению, незаконным путем. В частности, адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил, что признания его подзащитного даны после пыток, также не соответствует действительности место концерта Киркорова, где, по мнению следствия, планировался теракт. Гададов снова попросил суд допросить Максима Галкина, Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву, сообщает газета.

Выходцам из Дагестана предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Всем четверым предъявлены обвинения по статьям «создание и участие в вооружённом формировании» (ст.208 УК России), «незаконный оборот и изготовление взрывчатки» (ст. 222.1 и 223.1 УК России). Ибрагимов, Казуев и Халдузов также обвиняются по статьям «обучение и участие в террористической деятельности» (ст. 205.3 и 205.5 УК России) и «покушение на теракт» (ст. 30 ч.1, ст.205 ч.2 п.а УК России). Ибрагимов, Казуев и Магомедов – также по статье «создание и участие в террористической организации» (ст 205.4 УК России), Ибрагимов и Казуев – по статье «содействие терроризму» (ст. 205.1 УК России), сообщается в карточке дела на сайте суда. Максимальные санкции по предъявленным статьям – от 12 до 20 лет заключения.

На сайте Северо-Кавказского военного суда на 14.20 мск сегодня нет информации о возврате дела в прокуратуру. Согласно карточки дела, размещенной на сайте суда, предварительное слушание по делу состоялось вчера, 31 мая.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. "Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.