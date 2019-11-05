Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале вновь направлено в суд

05 ноября 2019, 09:51

Следователи дополнили статьями о терроризме новую редакцию обвинения по делу о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова выходцами из Дагестана. Защита настаивает на допросе певца, а также артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Как писал "Кавказский узел", выходцы из Дагестана Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник были задержаны в октябре 2017 года. По версии следствия, Казуев, Ибрагимов, Халдузов планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но не смогли попасть в зал, где выступал артист из-за охраны. Казуев заявил, что готовил убийство Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. На заседании суда 31 мая стало известно, что дело возвращено в прокуратуру для устранения нарушений.

Дело о подготовке теракта на концерте Кирокорова с новой редакцией обвинения направлено в суд, сообщает сегодня со ссылкой на адвоката Казуева Исрафила Гададова "Коммерсант". Делом занималось Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану, в новой версии обвинения закладка взрывного устройства планировалась на территории Летней эстрады Дагестанской государственной филармонии, где должен был проходить концерт, сказал Гададов. Ранее в качестве места закладки был указан ресторан "Хазар", расположенный неподалеку от Летней эстрады, отметил он.

Он также уточнил, что к статьям в первоначальной версии обвинительного заключения добавились статьи о склонении лица к участию в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности организации, которая признана судом в России террористической. Изначально подсудимым предъявили обвинение по шести статьям - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация и участие в террористическом сообществе, подготовке теракта, создание незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также незаконный оборот взрывчатых веществ и пособничество в их изготовлении, отмечает издание.

Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане во время общественных мероприятий и покушений на силовиков и военных. Однако в марте 2019 года адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил, что обвиняемые не признают себя виновными.

На предварительном слушании защита вновь поставит вопрос о вызове на процесс в качестве свидетелей Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, приводит сообщение Гададова РИА "Новости". Адвокат рассказал, что защита просила внести в протокол ознакомления с материалами уголовного дела в качестве свидетелей трех известных артистов, однако следствие отказалось.

Напомним, ранее Казуев заявил, что готовил не теракт, а убийство певца Филиппа Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. Показания Казуева должны быть проверены следствием, настаивает защита. Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором. Адвокат Казуева Исрафил Гададов просил суд допросить Максима Галкина, Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.

На сайте Следственного управления Следственного комитета по Дагестану информации о расследовании этого дела на 09.00 мск сегодня нет.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".