Табличка у входа в СКР России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 ноября 2019, 09:51

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале вновь направлено в суд

Следователи дополнили статьями о терроризме новую редакцию обвинения по делу о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова выходцами из Дагестана. Защита настаивает на допросе певца, а также артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Как писал "Кавказский узел", выходцы из Дагестана Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник были задержаны в октябре 2017 года. По версии следствия, Казуев, Ибрагимов, Халдузов планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но не смогли попасть в зал, где выступал артист из-за охраны. Казуев заявил, что готовил  убийство Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. На заседании суда 31 мая стало известно, что дело возвращено в прокуратуру для устранения нарушений.

Дело о подготовке теракта на концерте Кирокорова с новой редакцией обвинения направлено в суд, сообщает сегодня со ссылкой на адвоката Казуева Исрафила Гададова "Коммерсант". Делом занималось Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану, в новой версии обвинения закладка взрывного устройства планировалась на территории Летней эстрады Дагестанской государственной филармонии, где должен был проходить концерт, сказал Гададов. Ранее в качестве места закладки был указан ресторан "Хазар", расположенный неподалеку от Летней эстрады, отметил он.

Он также уточнил, что к статьям в первоначальной версии обвинительного заключения добавились статьи о склонении лица к участию в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности организации, которая признана судом в России террористической. Изначально подсудимым предъявили обвинение по шести статьям - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация и участие в террористическом сообществе, подготовке теракта, создание незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также незаконный оборот взрывчатых веществ и пособничество в их изготовлении, отмечает издание.

Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане во время общественных мероприятий и покушений на силовиков и военных. Однако в марте 2019 года адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил, что обвиняемые не признают себя виновными.

На предварительном слушании защита вновь поставит вопрос о вызове на процесс в качестве свидетелей Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, приводит сообщение Гададова РИА "Новости". Адвокат рассказал, что защита просила внести в протокол ознакомления с материалами уголовного дела в качестве свидетелей трех известных артистов, однако следствие отказалось.

Напомним, ранее Казуев заявил, что готовил не теракт, а убийство певца Филиппа Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. Показания Казуева должны быть проверены следствием, настаивает защита. Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором. Адвокат Казуева Исрафил Гададов просил суд допросить Максима Галкина, Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.

На сайте Следственного управления Следственного комитета по Дагестану информации о расследовании этого дела на 09.00 мск сегодня нет.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.  Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.

Примечание:

"Самодельная бомба обнаружена в Махачкале", "Суд признал трех жителей Кабардино-Балкарии боевиками ИГ*", "Пять жителей Ингушетии осуждены за причастность к боевикам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 ноября 2019, 11:59

05 ноября 2019, 11:27

05 ноября 2019, 10:52

05 ноября 2019, 08:59

05 ноября 2019, 07:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи