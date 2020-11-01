Азербайджан назвал фальсификацией видео с наемником из Сирии

01 ноября 2020, 03:21

В Баку назвали фальсификацией утверждение армянской стороны о пленении в Нагорном Карабахе наемника из Сирии, сражающегося на стороне Азербайджана. При этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что на стороне Армении сражаются боевики Курдской рабочей партии.

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Как писал "Кавказский узел", военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало видео, где пленный назвался наемником, прошедшим подготовку в Турции. В плен взят уроженец сирийского города Хама, задержанный 29 октября, заявило Минобороны Армении. 31 октября Михраб Аль Шхаир, которого Генпрокуратура Армении считает азербайджанским наемником и участником нападений на мирных граждан, был заключен под стражу.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев 31 октября опубликовал заявление по поводу опубликованного Минобороны Армении видео с пленным, который назвался наемником, прошедшим подготовку в Турции и воюющем на стороне Азербайджана.

«30 октября ряд армянских информационных ресурсов, ссылаясь на официальные структуры Армении, распространили видеозапись сирийского «наемника», якобы привлеченного к боевым действиям в рядах Азербайджанской армии, но задержанного армянскими военнослужащими. В течение месяца армянская сторона пытается доказать, что наемники воюют на азербайджанской стороне, с помощью фальшивых видеороликов и информации, устроенных в столь дешевой и непрофессиональной форме», - говорится в заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Еще в начале октября Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию, сотнях сирийских боевиков, связанных с Турцией, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух сирийцев, участвовавших в переброске боевиков. Власти Турции и Азербайджана отрицают использование наемников. Азербайджанские аналитики раскритиковали расследование группы Conflict Intelligence Team, которое говорит об участии сирийских наемников в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Гаджиев считает, что представленное минутное видео на самом деле является склейкой кадров. В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, что человек, представленный на видео, является, предположительно, курдом из Сирии, говорящем со специфическим акцентом арабского языка.

«На 47-й секунде видео человек тихо говорит по-курдски, а затем по-арабски», - отметил Гаджиев, предположив, что данное лицо может быть членом PKK.

«Это факт, что в составе армянских вооруженных силах есть члены PKK, переброшенные из Сирии и Ирака. Этот человек затрудняется озвучивать текст, который был вызубрен или представлен через суфлера», - отметил Гаджиев.

Кроме того, как отметил Гаджиев, мужчина одет в военную форму, похожую на форму Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. «Следует отметить, что недавно министр обороны Армении Тоноян сделал фотоснимок с военнослужащими в зоне боевых действий, где были изображены два человека в военной форме, похожую на форму Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Впоследствии Министерство обороны Армении удалило это фото», - сказал Гаджиев.

В государственных органах Азербайджана есть неоспоримые доказательства и оперативная информация о пребывании иностранцев и наемников, участвующих в боевых действиях в рядах армянских воинских частей, в том числе активистов террористических организаций, переброшенных из Сирии, отметил Гаджиев.