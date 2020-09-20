Эпидемиологи назвали естественным рост числа инфицированных COVID-19 в Грузии

20 сентября 2020, 03:42

187 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии, из них 116 - в Аджарии. Рост числа инфицированных - процесс естественный, при этом большинство зараженных - легкие пациенты или бессимптомные, отметили эксперты.

Как писал "Кавказский узел", ситуация с коронавирусом в Аджарии является наихудшей в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он назвал ухудшение эпидемиологической ситуации ожидаемым в связи с активным туризмом. 16 сентября власти решили ужесточить в Аджарии масочный режим, а также ввести массовый термоскрининг, в том числе на въезде и выезде из республики.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии 19 сентября выявлено 187 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении на специальном правительственном сайте stopcov.ge. На данный момент в Грузии подтверждено 3306 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 46 человек, общее количество выздоровевших достигло 1481 человек.

В интервью «Общественному вещателю» медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая заявила, что процент излечившихся составляет 46 процентов. "С начала пандемии от коронавируса в стране скончались 19 человек. В режиме карантина находятся 5 014 граждан, в больницах под наблюдением медиков - 836 человек", - рассказала она.

По данным Минздрава Аджарии, за сутки 19 сентября в регионе было проведено более 3500 ПЦР-тестов, выявлено 116 новых случаев коронавируса. Выздоровели 24 пациента. По последним данным, 486 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях Аджарии, 347 пациентов находятся под карантинным наблюдением, сообщает "Общественный вещатель Аджарии".

По словам главы правительства автономной республики Торнике Рижвадзе, все медицинские учреждения Аджарии максимально готовы к увеличения числа инфицированных.

«Вирус действительно жестокий. Но я подчеркиваю, что мы тоже не собираемся сдаваться. Несмотря на то, что в последние дни у нас растет количество заражений, ситуация абсолютно управляемая», - сказал Рижвадзе.

По его словам, в республике "более 400 пациентов, которые проходят лечение по новому протоколу".

"Лечение легких пациентов осуществляется в отелях, что позволяет нам управлять ситуацией, несмотря на очень большую нагрузку в секторе здравоохранения, и принимать решения, направленные на снижение этих рисков. Однако с точки зрения локализации эпидемии в целом, ситуация однозначно серьезная, как в нашем регионе, так и по всей стране и, конечно же, в других странах», – подчеркнул Рижвадзе.

О том, как турбизнес Грузии пытается выжить в условиях пандемии, можно узнать в справке "Грузия спасает турсезон-2020", подготовленной "Кавказским узлом".

По словам главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе, увеличение числа инфицированных в стране произошло не из-за допущенных ошибок, а является естественным развитие пандемии, чего не может избежать ни одна страна.

"Мое мнение, как эксперта, состоит в том, что не было сделано никаких ошибок, которые повлияли бы на ход эпидемии. Это процесс естественного развития пандемии, и ни одна страна, в том числе Грузия, не могла избежать этих фактов. Без ошибок невозможно, но все происходящее было ожидаемым", - сказал он "Ночному курьеру".

По словам директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Амирана Гамкрелидзе, большинство проходящих лечение инфицированных - легкие пациенты или и вовсе бессимптомные.

«Если мы будем оценивать степень тяжести больных, то в целом среди тех, кто в настоящее время проходит лечение в больницах или карантинных учреждениях, большинство - легкие пациенты, бессимптомные и умеренно тяжелые», - сказал он в эфире "Общественного вещателя".

По его словам, количество бессимптомных пациентов составляет около 10-15% от общего числа инфицированных. Они в основном отправляются в карантинные зоны и содержатся там.

"Также у нас 13 критических пациентов, пятеро из которых интубированы. Четверо тяжелых больных - перевезенные из Абхазии пациенты. Еще восемь пациентов также находятся в критическом состоянии. На данный момент тяжело больны около 70 человек. Все другие пациенты - легкой, средней степени тяжести и бессимптомные», — заявил Гамкрелидзе.