Власти предостерегли жителей Грузии от многолюдных свадеб

06 сентября 2020, 18:05

Новые случаи заражения коронавирусом в грузинском регионе Гурия связаны с многолюдной свадьбой, предположил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Власти призвали население воздержаться от масштабных торжеств.

Как писал "Кавказский узел", за сутки в Аджарии выявлено 12 новых случаев коронавируса. Несмотря на рост случаев инфицирования коронавирусом, введение строгих карантинных мер в Аджарии не планируется, сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

5 сентября стало известно, что телеканал "Аджара-ТВ" приостановил работу после того, как у сотрудника телекомпании подтвердился коронавирус. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Многолюдные собрания - одна из главных причин распространения инфекции, а новые случаи заражения в регионе Гурия "с большой вероятностью" связаны с широкомасштабной свадьбой, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"Вчера (5 сентября) в Гурии было три случая инфекции, сегодня добавился еще один, проводится расширенное эпидемиологическое исследование. Эпидемиологическое исследование началось в селе Квемобани Чохатаурского муниципалитета. Исследования ведутся и в Озургетском районе. С большой вероятностью эти случаи связаны с широкомасштабной свадьбой. Мы неоднократно призывали, что живем в условиях пандемии и эпидемии, и в Грузии по закону запрещено собирать более 100 человек", - приводятся слова Амирана Гамкрелидзе на сайте "Первого канала" грузинского телевидения.

Владелица магазина одежды в Батуми рассказала ранее "Кавказскому узлу", что сейчас в Аджарии сезон свадеб, и девушкам требуются новые наряды, поэтому покупателей много. 1 сентября, по наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", в магазин одежды каждые три минуты заходили покупательницы, пришедшие выбирать платья для посещения свадеб. Все они были без масок.

По данным руководителя Центра здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили, в Грузии за сутки зафиксировано 29 новых случаев заражения, сообщает сегодня "Sputnik Грузия".

У сотрудников "Аджара-ТВ" коронавирус не подтвердился, сообщила руководитель службы новостей телеканала Вахо Хузмиашвили. По ее словам, тест прошли практически все сотрудники телекомпании, включая тех, кто не имел прямого контакта с зараженным сотрудником. "Мы пытаемся восстановить эфир, и сегодня у нас уже назначено совещание службы новостей. Я очень хочу, чтобы служба новостей возобновила работу завтра", - цитирует Хузмиашвили "Первый канал" на своем сайте.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".