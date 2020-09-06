Аджарское телевидение прекратило вещание после заражения сотрудника COVID-19

06 сентября 2020, 11:54

Работа телеканала "Аджария-ТВ" приостановлена до получения результатов обследования сотрудников на коронавирусную инфекцию после того, как один из работников заразился. За сутки в Аджарии выявлено 12 новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября из 38 новых случаев заражения коронавирусом в Грузии 22 зараженных были зафиксированы в Батуми. Вспышку инфекции связали а с местным кондитерским магазином "Дона". На следующий коронавирус был диагностирован у одной из участниц проходящей конференции врачей, проходившей в отеле "Dreamland Oasis" в Чакви. Власти закрыли гостиницу, а более 900 ее постояльцев обязали пройти тестирование на COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После подтверждения COVID-19 у сотрудника "Аджария-ТВ" телеканал временно прекратил работу, на это время в эфире будет транслироваться Первый канал Грузии, сообщил 5 сентября со ссылкой на руководителя информационной службы Общественного вещателя Аджарии Вахо Хузмиашвили "Спутник-Грузия".

Телеканал будет закрыт до тех пор, пока сотрудники компании не будут обследованы на коронавирус, отметил Хузмиашвили. Он также рассказал, что на телевидении и радио Аджарии работает 340 человек, здание телекомпании небольшое и персонал в офисе работает в тесном контакте друг с другом.

Сроки возобновления вещания будут известны 7 сентября, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Аджария-ТВ".

За последние сутки Аджарии выявлено 12 новых случаев коронавируса, сообщила руководитель Центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили. Один случай связан с кондитерским магазином "Донна", еще трое – контакты инфицированных сотрудников кондитерской, сказал он.

Еще восемь случаев были выявлены во время тестирования в поликлинике и в медицинской палатке на бульваре, отметила Шавишвили. По ее словам, эти люди обратились к врачам по своей инициативе, источники их заражения не установлены.

Обследование сотрудников телеканала еще не завершено, сказала глава центра.

В последние дни людей на улицах и в общественных местах в Батуми стало меньше, передал корреспондент "Кавказского узла".

Центр обслуживания клиентов в Банке Грузии в Батуми на улице Руставели, 28, где побывала корреспондент "Кавказского узла" 4 сентября, оказался закрыт. У сотрудника центра обслуживания клиентов 3 сентября были обнаружен коронавирус, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в ближайшем работающем отделении Банка Грузии на улице Чавчавадзе.

Владелица магазина одежды в Батуми Надя рассказала корреспонденту" Кавказского узла", что сейчас в Аджарии сезон свадеб и девушкам требуются новые наряды, поэтому покупателей много. В магазин 1 сентября каждые три минуты заходили покупательниц, они сказали, что пришли выбирать платья для посещения свадеб. Все они были без масок.

Многие открытые веранды кафе и ресторанов в Батуми вечером 4 сентября оказались практически пустыми, хотя 1 сентября были переполнены, ночные клубы закрыты. Людей стало заметно меньше и на улицах города.

Несмотря на рост случаев инфицирования коронавирусом, введение строгих карантинных мер в Аджарии не планируются, сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. «У нас нет такого большого числа случаев заражения, чтобы принимать какие-то радикальные меры»,- сказал он в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гамкрелидзе, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией на побережье Черного моря был ожидаем. Он отметил, что в условиях закрытых границ внутренний туризм в стране активизировался – практически каждый второй житель Грузии провел отпуск в Аджарии. «Этим летом, а особенно в августе, в Аджарии наблюдалась очень большая мобильность, туда приехала почти половина Грузии. Это даже хорошо. Люди отдохнули, внутренний туризм расширился», - заявил глава центра.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".