Власти Грузии ужесточили ограничительные меры в Аджарии

17 сентября 2020, 05:45

Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Аджарии власти Грузии решили ужесточить масочный режим, а также проводить массовый термоскрининг, в том числе на въезде и выезде из республики.

Как писал "Кавказский узел", ситуация с коронавирусом в Аджарии является наихудшей в Грузии, заявил накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он назвал ухудшение эпидемиологической ситуации ожидаемым в связи с активным туризмом.

За сутки с 14 на 15 сентября в Аджарии выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом из 170 по Грузии. 15 сентября в Грузии выявлено 196 новых случаев заражения. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 16 сентября в Аджарии выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом. Всего в автономной республике обследовано 4 тысячи человек, передает "Общественный вещатель" со ссылкой на Центр общественного здравоохранения Аджарии.

По данным ведомства, среди новых зараженных 15 несовершеннолетних, также есть беременные женщины, кроме того, диагноз "COVID-19" подтвердился у нескольких врачей.

В настоящее время в шести клиниках Аджарии проходит лечение 321 пациент, 158 находятся на карантине под наблюдением врачей.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, вспышка эпидемии в Аджарии была предсказуемой.

"В начале осени у нас увеличилось количество новых случаев заболевания в стране. Я подчеркиваю, что это было предсказуемо, потому что с серьезным развитием внутреннего туризма летом, с серьезным увеличением мобильности мы предсказывали, что это будет возможно, и это может начаться из Аджарии и Батуми. Почему? Потому что очень большая часть населения Грузии была сосредоточена в этом регионе, в частности, в Батуми", - сказал он в эфире "Рустави 2".

О том, как турбизнес Грузии пытается выжить в условиях пандемии, можно узнать в справке "Грузия спасает турсезон-2020", подготовленной "Кавказским узлом".

Также он отметил, что рост числа инфицированных связан с тем, что люди "расслабились". «У нас не было самого главного "оружия" - маски, мы не часто держались на расстоянии, но хорошо, что культура санитарии была внедрена в массовом порядке», - сказал Гамкрелидзе.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила в эфире "Общественного вещателя", что принято решение ужесточить в Аджарии ограничительные меры.

По словам министра, ужесточение мер коснется масочного режима и социального дистанцирования. «Меры по ношению масок и соблюдению дистанции будут ужесточены как в транспорте, так и в закрытых помещениях. Также будет осуществляться мониторинг учреждений, которым поручено контролировать каждого бенефициара, персонал на предмет термоскрининга», - заявила Тикарадзе.

По словам главы администрации правительства Аджарии Натии Мезвришвили, "в коммерческих учреждениях будет проводиться массовый термоскрининг". В Батуми, по ее словам, также будет проводиться активный термоскрининг в специальных пунктах.

«Массовый термоскрининг проводится особенно в Батуми. На заседании межведомственного совета было принято решение, что в коммерческих объектах будет проводиться массовый термоскрининг, а также контроль температуры будет осуществляться в отношении граждан, прибывающих и выезжающих из Батуми. Будут установлены специальные пункты, оперативный штаб будет работать с соответствующими ведомствами. Людей, у которых будет зафиксирована высокая температура, подвергнут тестированию», - заявила Мезвришвили.

Первая палатка для проведения термоскрининга уже установлена на въезде в Батуми. По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, если у гражданина будет зафиксирована температура от 37 до 38 градусов, то но будет направлен в Центр лихорадки, пишет "Грузия-онлайн".