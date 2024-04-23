Пять силовиков осуждены в Грузии за убийство Роина Шавадзе

23 апреля 2024, 13:57

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Суд в Тбилиси приговорил к 12 годам каждого из пятерых силовиков, в том числе начальника главного управления департамента конституционной безопасности Аджарии, признав их виновными в убийстве сержанта Роина Шавадзе в 2008 году. Шавадзе был обвинен в сотрудничестве с иностранными спецслужбами после участия в Пятидневной войне.

Как информировал "Кавказский узел", 15 августа 2008 года сержант Минобороны Грузии Роин Шавадзе был арестован в Батуми. Через два дня его тело было найдено в пригороде. Шавадзе утверждал, что власти Грузии использовали грузинских военных в качестве "пушечного мяса" во время Пятидневной войны, заявили активисты.

Городской суд Тбилиси признал начальника Аджарского главного управления департамента конституционной безопасности и четырех спецназовцев виновными в организации незаконного задержания и убийстве сержанта Минобороны Роина Шавадзе. Каждый из подсудимых был приговорен к 16 годам лишения свободы, но наказание было смягчено законом "Об амнистии", и в результате подсудимые были приговорены к 12 годам лишения свободы каждый, передал сегодня Civil.ge.

Согласно материалам дела на сайте горсуда Тбилиси, Роин Шавадзе служил в Минобороны Грузии бригадным сержантом, принимал участие в Пятидневной войне. 16 августа 2008 года Служба нацбезопасности Грузии задержала его в Батуми, его жестоко избили и вменили ему сотрудничество с иностранными спецслужбами. Сержанта увезли на полицейской машине, а спустя некоторое время полиция сообщила супруге Шавадзе о его смерти. По версии следствия, Шавадзе был убит несколькими выстрелами из автоматического оружия.

Напомним, российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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