Молодой человек в медицинской маске. Фото Нины Туманвоой для "Кавказского узла"

18 сентября 2020, 13:21

Дагестан вышел на первое место в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

Девять пациентов умерли от COVID-19 за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, из них пятеро – в Дагестане. Лидером по числу новых заражений осталось Ставрополье, в регионе подтверждены 170 тестов на COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября лидерство по числу новых смертей от коронавируса среди регионов СКФО разделили Ставрополье и Дагестан. В обоих регионах на сутки с 16 на 17 сентября умерли по четыре пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 17 на 18 сентября в СКФО от коронавируса скончались девять пациентов, из этого числа пять смертей зафиксированы в Дагестане, три – на Ставрополье и еще одна – в Кабардино-Балкарии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за время эпидемии в СКФО достигло 1119. Из этого числа больше всего приходится на Дагестан – 538, на втором месте Ставрополье – 282, на третьем Кабардино-Балкария – 85. В Ингушетии – 78, в Северной Осетии – 68, в Чечне – 40, в Карачаево-Черкесии – 28, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки с 17 на 18 сентября в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 415 пациентов. Наибольшее число новых заражений зафиксировано на Ставрополье – 140, на втором месте Дагестан – 84, на третьем Карачаево-Черкесия – 63. В Ингушетии – 45, в Кабардино-Балкарии – 43, в Северной Осетии – 33, в Чечне – 7, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии в СКФО достигло 53 012. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 14 348, на втором месте Дагестан – 12 429, на третьем Кабардино-Балкария – 7149. В Карачаево-Черкесии – 6221, в Северной Осетии – 5408, в Ингушетии – 5089, в Чечне – 2368, сообщается на сайте.

Общее число выздоровевших в округе возросло до 42 478. Больше всего излечившихся в Дагестане – 10 669, на втором месте Ставрополье 10 015, на третьем Кабардино-Балкария – 6332. В Карачаево-Черкесии – 4683, в Северной Осетии – 4599, в Ингушетии – 4394, в Чечне – 1786, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На 10.30 мск 18 сентября в СКФО зафиксировано 9415 пациентов с COVID-19. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 4051, на втором месте Карачаево-Черкесия – 1510, на третьем Дагестан – 1222. В Северной Осетии – 741, в Кабардино-Балкарии – 732, в Ингушетии – 617 и в Чечне – 542, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Водители из Ставрополья и Дагестана указали на усиление контроля при въезде в Чечню", "Муфтият Чечни ужесточил меры самоизоляции в мечетях на Курбан-байрам", "Власти усилили контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19 в Чечне".

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