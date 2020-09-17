Дагестан и Ставрополье опередили другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19

17 сентября 2020, 11:03

Восемь человек умерли от коронавируса за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, из них четверо в Дагестане и столько же на Ставрополье. Ставропольский край также сохранил лидерство в округе по числу новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 сентября первое место по числу смертей от коронавируса в СКФО разделили сразу четыре региона, по одному пациенту с COVID-19 скончались в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 16 по 17 сентября в СКФО от коронавируса скончались восемь пациентов, по четверо – на Ставрополье и в Дагестане, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за время эпидемии в округе достигло 1110. Из них больше всего приходится на Дагестан – 533, на втором месте Ставрополье – 279, на третьем Кабардино-Балкария – 84. В Ингушетии 78 летальных исходов, в Северной Осетии – 68, в Чечне – 40, а в Карачаево-Черкесии – 28.

С 16 по 17 сентября в СКФО подтверждено 415 тестов на коронавирус. Наибольшее число новых заражений пришлось на Ставрополье – 138, на втором месте Дагестан – 85, на третьем Карачаево-Черкесия – 65. В Ингушетии COVID-19 зафиксирован у 49 пациентов, в Кабардино-Балкарии – у 41, в Северной Осетии – 32 новых случая коронавируса, а в Чечне – пять.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений коронавирусом за время эпидемии в СКФО достигло 52 597. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 14 208, на втором месте Дагестан – 12 345, на третьем Кабардино-Балкария – 7106. В Карачаево-Черкесии – 6158, в Северной Осетии – 5375, в Ингушетии – 5044, в Чечне – 2361.

Лидером по числу выздоровлений от COVID-19 в СКФО является Дагестан. В регионе за время эпидемии от коронавируса излечились 10 597 пациентов. На втором месте Ставрополье – 9872, на третьем Кабардино-Балкария – 6321. В Карачаево-Черкесии – 4659, в Северной Осетии – 4580, в Ингушетии – 4341, в Чечне – 1785. Общее число излечившихся в СКФО возросло до 42 155.

На 10.30 мск 17 сентября в округе зафиксировано 9332 пациента с коронавирусом. Из этого числа больше всего приходится на Ставрополье – 4057, на втором месте Карачаево-Черкесия – 1471, на третьем Дагестан – 1215. В Северной Осетии – 727, в Кабардино-Балкарии – 701, в Ингушетии – 625, в Чечне – 536, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".