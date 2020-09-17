Врачи назвали тяжелым состояние Тофига Ягублу

17 сентября 2020, 17:17

Состояние здоровья азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу на 16 сутки голодовки остается тяжелым, на грани комы, сообщил его врач. Представители азербайджанской интеллигенции призвали власти освободить Ягублу.

Своей голодовкой Тофиг Ягублу требует отменить обвинительный приговор и оправдать его по делу о хулиганстве. Еще в ходе процесса он заявил о необъективности судебного разбирательства. На призывы прекратить акцию Ягублу неоднократно заявлял, что не отступится от своих требований. Он назвал себя жертвой провокации и заверил, что "либо его освободят, либо он умрет в заключении". Дочь Ягублу сочла приговор отцу местью за оппозиционные взгляды.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. 2 сентября он начал голодовку, а на следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. Дело против Ягублу партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиции, а правозащитники осудили обвинительный приговор. США, ЕС и Великобритания обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело политика. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику City Hospital на фоне угрозы комы. 16 сентября ему было сделано переливание крови, после чего его состояние несколько стабилизировалось.

"Тофиг Ягублу проводит голодовку 16 сутки, и его состояние можно характеризовать как тяжелое. Организм сильно истощен. Он очень слаб, уже не может передвигаться без посторонней помощи. Вчера мы сделали переливание крови, состояние несколько стабилизировалось, но сегодня ему вновь стало плохо, понизилось давление. Конечно, мы делаем определенные медицинские коррекции путем инъекций. Но из-за того, что это всего лишь лекарства, а не питательные средства, эффект носит очень кратковременный характер. В целом его состояние таково, что он в любой момент может впасть в кому. Поэтому мы пристально наблюдаем за Ягублу и стараемся вмешиваться в моменты резкого ухудшения ситуации", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врач Адиль Гейбулла.

Дочь Ягублу Нигяр Хази сообщила, что сегодня ее не пропустили к отцу. "Сегодня только мать пустили к отцу. Она рассказала, что ему совсем плохо. Он едва говорит. Отец сообщил, что ему вводят [препараты] для восполнения потери жидкости в организме. И в связи с увеличением количества лейкоцитов до опасного уровня ему сделали вчера переливание крови. Отец сказал, что он не допускает инфузии питательных веществ. Он позволяет врачам только мерить температуру, давление и брать кровь на анализ. Отец сказал, что требует его освобождения и ожидает решения властей. Отступать он не намерен", - сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Ягублу Адиль Лаиджев отметил, что апелляционная жалоба на приговор все еще не отправлена из Низаминского районного суда в Бакинский апелляционный суд.

"Сегодня истекают десять дней со дня подачи апелляционный жалобы. Это крайний срок отправки жалобы из суда первой инстанции в апелляционный суд. Вчера поступали сведения, что сегодня с утра жалоба будет отправлена в апелляционный суд. Но, сегодня к исходу рабочего дня этого не произошло", - заявил Лаиджев корреспонденту "Кавказского узла".

В Низаминском районном суде отказались от комментариев.

Другой адвокат Ягублу Немат Керимли сегодня был принят послом США Ли Лиценбергом. По его словам, в ходе встречи, в которой участвовал и другой адвокат Бахруз Байрамов, в контексте обсуждения ситуации с правами человека, деятельностью адвокатуры было особое внимание уделено и делу Тофига Ягублу. Адвокат, однако, воздержался от комментариев деталей встречи, сославшись на "конфиденциальный характер беседы".

Член Совместной рабочей группы (СРГ) по правам человека Новелла Джафароглу отметила, что пока на обращения правозащитников этой структуры в администрацию президента, парламент и правоохранительные органы по делу Ягублу официальных ответов не поступило.

"Нам говорят, что обращения рассматриваются, но, к сожалению, пока результатов нет. А время идет, и состояние Тофига Ягублу в связи с длительной голодовкой с каждым днем, каждым часом ухудшается", - сказала Джафароглу корреспонденту "Кавказского узла".

11 августа 2014 года Совет Европы и власти Азербайджана договорились о воссоздании рабочей группы с целью разрешения проблемы освобождения лиц, которых местные правозащитники считают политзаключенными. О создании совместной рабочей группы (СРГ) по правам человека, было объявлено в Баку 22 октября того же года.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджана, известный на постсоветском пространстве режиссер и сценарист Рустам Ибрагимбеков призвал власти Азербайджана освободить Ягублу.

"Обращаюсь к тем, кто может решить судьбу Тофика Ягублу. Прошу вас, подавите в себе неприязнь к политическому оппоненту, оказавшемуся на грани гибели. В ближайшем будущем нас всех ждут тяжелые испытания. Освобождение Тофика Ягублу спасет его жизнь и придаст многим из нас духовной силы, необходимой для их преодоления. Проявите благоразумие, не берите на себя грех гибели этого замечательного человека", - говорится в обращении Ибрагимбекова, опубликованном на сайте агентства Turan.

С призывом об освобождении Ягублу выступил и народный поэт Азербайджана, депутат парламента Сабир Рустамханлы.

"Суровый приговор Тофигу Ягублу вызывает разочарование. Его жизненный путь, борьба за территориальную целостность страны должны были быть учтены при вынесении приговора. Поэтому приговор о лишении его свободы за какой-то незначительный бытовой инцидент, если допустить, что он был в чем-то виноват, все равно - это несправедливый вердикт. Тофиг Ягублу проводит длительную голодовку, его жизнь в опасности. Хочется верить, что общественное мнение будет учтено, и он будет освобожден", - заявил Рустамханлы корреспонденту "Кавказского узла".

Секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев также высказался за освобождение Ягублу.

"Я не в курсе деталей дела Тофига Ягублу, поэтому мне сложно комментировать. Однако, в любом случае, думаю, что надо разобраться и, если есть возможность, освободить человека. Тем более, что это ветеран карабахской войны. Я вообще сторонник применения более мягких методов, нежели арест", - сказал Абдуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".