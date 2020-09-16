16 сентября 2020, 19:14

Тофигу Ягублу сделано переливание крови

Состояние азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу, проводящего голодовку 15 сутки, несколько стабилизировалось после переливания крови, сообщил его врач.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы. Его врач Адиль Гейбулла сегодня сообщил, что здоровье оппозиционера на 15 сутки голодовки достигло критического состояния и ему решено сделать переливание крови.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Ягублу считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиционеров, а международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. США, ЕС и Великобритания обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело политика. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста.

На 15 сутки голодовки Тофиг Ягублу сильно истощен. Он потерял в весе, а в анализе крови видно ухудшение показателей, характеризующих состояние внутренних органов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лечащий врач оппозиционера, профессор Адиль Гейбулла.

"Сегодня мы ему сделали переливание крови и плазмы. После этого его состояние несколько стабилизировалось. Однако голодовка вступила в третью неделю и продолжает угрожать здоровью и жизни Ягублу. Мы надеемся, что срочно будут приняты правовые шаги и в отношении Ягублу будет изменена мера пресечения, и он будет освобожден из-под стражи", - заявил Гейбулла.

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Оппозиционеры потребовали освободить арестованных после акции в Баку активистов", "Активисты связали задержание членов ПНФА в Баку с политической дискриминацией", "Четверо задержанных во время акции в Баку отпущены из полиции".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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