Голодовка в СИЗО создала угрозу жизни Тофига Ягублу

16 сентября 2020, 16:45

Здоровье оппозиционера Тофига Ягублу на 15-е сутки голодовки достигло критического состояния, если политик откажется от приема воды, то может наступить смерть, заявил врач Адиль Гейбулла.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы. 15 сентября активисты в Баку провели флешмоб в его поддержку.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Ягублу считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиционеров, а международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. США, ЕС и Великобритания обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело политика. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста.

Адвокат Агиль Лаиджев рассказал, что 16 сентября около полудня (11.00 по мск) его допустили в больницу City Hospital для встречи к оппозиционеру. "Состояние Ягублу с каждым днем ухудшается. Несмотря на ясность ума, он физиологически затрудняется излагать мысли. Он стал плохо видеть, настолько слаб, что не может сжимать пальцы. Ягублу отказывается от приема пищи и питательных средств. Ягублу сказал, что если несправедливость в отношении него не будет срочно устранена, то он перестанет пить и воду", – сказал Лаиджев корреспонденту "Кавказского узла".

Ягублу не может самостоятельно передвигаться, заявил адвокат. "Ягублу высоко оценил заботу доктора Адиля Гейбуллы. Он передал благодарность всем тем, кто его поддерживает", – сказал Лаиджев.

Ухудшение состояния здоровья Ягублу подтвердила его дочь Нигяр Хази. "Сегодня по графику у нас был очередной телефонный разговор. Мы поговорили с ним. Его состояние очень плохое. Он ужасно ослаб. Отец сказал, что уже не может без посторонней помощи вставать. Он не может сжимать пальцы рук. Отец сказал, что у него ослабло зрение. Он не уже плохо видит даже в очках", – рассказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, врачи заявили об угрозе жизни оппозиционера из-за голодовки. "Результаты очень плохие, возникла необходимость переливания крови. Сейчас идет процесс ее доставки из Банка крови. Врач сказал, что есть риски для жизни и в любой момент мы его можем потерять", – отметила Хази.

По словам дочери Ягублу ее отец находится на грани смерти. "Знай, что я эту борьбу посвятил Мамед Эмину Расулзаде (азербайджанский политический деятель – прим "Кавказского узла"). Таким способом, я также выражаю поддержку белорусскому народу, поднявшемуся на борьбу за демократию. Пусть власти срочно принимают решение. Или я обрету свободу, или же я, отказавшись от приема воды и буду ждать быстрого наступления смерти", – привела Хази слова Тофига Ягублу.

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Лечащий врач Ягублу Адиль Гейбулла также подтвердил тяжелое состояние здоровья политика. "Есть серьезные нарушения в печени. Организм, не получая питательные вещества извне, потребляет собственные ресурсы и истощается. Мы, приняли решение сегодня сделать переливание крови. Это будет иметь поддерживающее для организма значение. Но ситуация тяжелая. Голодовка вступила на третью неделю и в любой момент может наступить коллапс – резкое падение давление, кома. С Тофигом Ягублу в СИЗО уже случился однажды обморок. Пока, он позволяет вводить ему лекарства. Однако если Ягублу откажется дальше от приема воды, то это может привести к необратимым последствиям", – сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Другой адвокат Ягублу Немат Керимли сказал, что выходом из сложившейся ситуации может стать начало рассмотрение апелляционной жалобы и изменении меры пресечения хотя бы на домашний арест оппозиционера. "Однако рассмотрение апелляционной жалобы затягивается. Из Низаминского районного суда апелляционную жалобу на приговор все еще не отправили в Бакинский апелляционный суд. Оснований для затягивания нет. Ибо ни потерпевшие, ни прокуратура не опротестовали вердикт", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Низаминского райсуда.

Позицию властей по о голодовке Ягублу озвучил вице-премьер правительства, исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан". Он обвинил оппозицию в "спекуляциях" с делом Ягублу. "Радикальное крыло оппозиции стремится выйти из политической комы, используя фактор Тофига Ягублу", – написал Ахмедов 16 сентября на своей странице в Facebook.

"Ягублу получил наказание за совершенное преступление на основании судебного решения с соблюдением всех процедур. Теперь его жизнь превратилась в инструмент, при помощи которого радикальная оппозиция хочет извлечь выгоду <…> Государство выполняет все свои обязательства. Все меры для охраны здоровья Тофига Ягублу принимаются и будут приниматься", – отметил Ахмедов.

Зампред партии "Народного фронта Азербайджана" Гезяль Байрамлы считает, позиция Ахмедова демонстрирует пренебрежение властями здоровьем граждан и их правами. "Голодовка является международно-признанным способом борьбы за права. Люди прибегают к ней, когда право не работает, а государство слепо к их проблемам. Чем обвинять оппозицию, властям следовало бы срочно обеспечить процедуры обжалования приговора и применения юридических норм в защиту Ягублу, здоровью которых был причинен ущерб. Позиция же изложенная Али Ахмедовым направлена только на нагнетание напряженности в обществе", – сказала Байрамлы корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".