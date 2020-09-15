Дочь Ягублу назвала его состояние критическим

15 сентября 2020, 14:02

После двух недель голодовки оппозиционер Тофиг Ягублу находится в критическом состоянии, сообщила сегодня его дочь. Активисты 14 сентября провели в бакинском метро флешмоб с требованием освободить Ягублу, осужденного по делу о ДТП.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. На девятый день отказа от приема пищи Ягублу упал в обморок, ожидая свидания с родными в СИЗО. Врач семьи Тофига Ягублу 11 сентября осмотрел оппозиционера и назначил ему поддерживающую терапию. Он заявил, что Ягублу сильно похудел, с трудом передвигается и его следует перевести под домашний арест, чтобы он мог получать необходимую медицинскую помощь. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы. Его дочь сообщила, что он находится в реанимационном отделении гражданской клиники, при этом ему не дают видеться с защитниками. Адвокаты в свою очередь заявили об ограничении прав Тофига Ягублу на защиту.

Оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. По версии правоохранителей, он совершил ДТП и напал на семейную пару. Политик считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиционеров, а международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. ЕС, Великобритания и США обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Тофига Ягублу об освобождении и отменить его арест.

Состояние Тофига Ягублу, голодающего 14-е сутки, - критическое, сообщила его дочь Нигяр Хази корреспонденту "Кавказского узла".

"Он все еще в реанимации. Уже и профессор Адиль Гейбулла (врач Тофига Ягублу - прим. "Кавказского узла") выражает тревогу за его здоровье. Мы можем в любую минуту потерять отца. Власть, наконец, должна осознать ответственность за это, и немедленно освободить Тофига Ягублу", - заявила Нигяр Хази.

Врач Адиль Гейбулла заявил, что обеспокоен состоянием Ягублу.

"Визуально, состояние Ягублу стабильное, он в сознании, хотя сильно истощен и слаб. Реально оценивать его состояние можно на основе анализов крови, поскольку они показывают изменения в имунной системе, деятельности внутренних органов. У него утром взяли образцы крови на анализы и в течение дня будут известны результаты. Только на основе результатов всех анализов мы сможем оценить состояние Ягублу и предпринять дальнейшие действия. Но 14-е сутки голодовки для 60-летнего мужчины с хроническими заболеваниями - это уже критический период. Конечно, в клинике делают все необходимое. Но возможности медицины небезграничны", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Ягублу 14 сентября отказался от медицинской помощи. "Но мы, после результатов анализов, с ним вновь обсудим вопрос", - заявил Гейбулла.

Адвокат Агиль Лаиджев считает, что передача жалобы из Низаминского районного суда в Бакинский апелляционный суд необосованно затягивается.

"Мы представили апелляционную жалобу 7 сентября. Если нет встречной жалобы потерпевшей стороны и протеста стороны обвинения, то апелляционная жалобы должна быть немедленно отправлена в апелляционный суд. Но уже 15 сентября, протеста и встречной жалобы нет, а дело не направляют в апелляционную инстанцию", - сказал Лаиджев.

Лаиджев также сообщил, что его сегодня не пустили в клинику на встречу с Ягублу. В City Hospital отказались от комментариев.

Координатор Центра против репрессий и пыток, юрист Намизад Сафаров отметил, что заключенный имеет право отказываться от пищи. При этом, врачи не несут ответственности, если заключенный сам написал об отказе от пищи и лекарств. "Однако если жизни и здоровью заключенного будет нанесен непоправимый ущерб, то политическую ответственность за это будет нести государство. Ибо, если впоследствии ЕСПЧ установит неправомерное преследование данного лица, то автоматически будет признано нарушение его прав по статье 2 (право на жизнь) Европейской конвенции прав человека и ответственным за это является государство", - заявил Сафаров.

Эксперт отметил, что решение о принудительном лечении принимает на основе заключения врачей орган, контролирующий содержание заключенного под стражей.

Вечером 14 сентября на станции "Гянджлик" Бакинского метрополитена группа молодых людей провела флешмоб в поддержку Ягублу. Активисты выпустили на платформе надутые гелием шары с плакатом "Свободу Тофигу Ягублу!" на азербайджанском языке. Видео акции было показано на Meydan.Tv, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудница Meydan.Tv Айсель Умудова сообщила, что была задержана на станции вместе с другой журналисткой Ульвией Али. "Нас задержала полиция, приняв за организаторов. Но мы случайно стали свидетелями акции и как журналисты стали снимать происходящее. Через некоторое время нас отпустили", - сообщила Умудова корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, азербайджанцы, проживающие в Турции, провели 14 сентября акцию протеста перед генконсульством Азербайджана в Стамбуле с требованием освободить Ягублу, сообщила азербайджанская служба "Голос америки".

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, "Amnesty International" признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".