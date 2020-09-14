Адвокаты заявили об ограничении прав Тофига Ягублу на защиту

14 сентября 2020, 17:48

К азербайджанскому оппозиционеру Тофигу Ягублу, который продолжает голодовку в реанимационном отделении гражданской клиники, не допускают членов его семьи и не предоставляют возможности общаться с ними по телефону, сказала его дочь. Защита заявила о затягивании рассмотрения апелляционной жалобы Ягублу.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд его приговорил к четырем годам и трем месяцам заключения. На девятый день отказа от приема пищи Ягублу упал в обморок, ожидая свидания с родными в СИЗО. Врач семьи Тофига Ягублу, объявившего голодовку в СИЗО, 11 сентября осмотрел оппозиционера и назначил ему поддерживающую терапию. Ягублу сильно похудел и с трудом передвигается, его следует перевести под домашний арест, чтобы он мог получать необходимую медицинскую помощь, заявил врач. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы. Его дочь сообщила, что он находится в реанимационном отделении гражданской клиники, при этом ему не дают видеться с адвокатами.

Оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. По версии правоохранителей, он совершил ДТП и напал на семейную пару. Политик считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиционеров, а международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. ЕС, Великобритания и США обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Тофига Ягублу об освобождении и отменить его арест.

Ягублу 13 сутки продолжает голодовку, и его здоровье с каждым днем ухудшается, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази.

"Он все еще в реанимации, хотя в день перевода в клинику (12 сентября) нам сказали, что на следующее утро его переведут в палату. Отцу, по его воле, не вводят питательных веществ. Ему вводят только систему (капельницу), для устранения последствия обезвоживания, из-за которого он в СИЗО не мог спать. Мы сильно беспокоимся за отца. Но членов семьи к нему не допускают. Нам не дают даже телефонных разговоров", - рассказала Нигяр Хази.

Она также указала на то, что из трех адвокатов Ягублу только одного из них - Эльчина Садыгова - пропустили к нему в больницу. Это произошло лишь спустя третьи сутки после госпитализации в гражданскую клинику, сказала Хази.

"Нам не разрешают встречаться с человеком, права которого мы защищаем. Однако мы должны консультироваться с ним каждый раз. Как юрист я имею право встречаться с ним и наблюдать за его состоянием", - сказал в свою очередь адвокат Агиль Лаиджев.

Другой адвокат Немат Керимли также считает недопуск к Ягублу "нарушением права на защиту".

"Не может быть никаких оправданий тому, чтобы адвокату не позволили встретиться со своим клиентом. В настоящее время общественность доверяет юристам Тофига Ягублу не меньше, чем врачам. Каждый из нас [адвокатов] должен иметь прямой контакт с ним для выполнения нашей профессиональной работы", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что состояние Ягублу ухудшается. "Когда я зашел к нему, он лежал. Он был очень слаб, едва говорил. Его состояние регрессирует, поскольку он продолжает голодать. При мне у него резко упало кровяное давление и ему оказали медицинскую помощь. Как адвокат я просил его прекратить голодовку. Но он непреклонен. Он сказал, что будет голодать до конца", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что, "если голодающий в сознании, его запрещено принудительно кормить". Согласно статье 42 закона "О правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения", его могут кормить принудительно, если он будет в бессознательном состоянии, пояснил адвокат.

По словам Садыгова, несмотря на то, что апелляционная жалоба на приговор была подана еще 7 сентября, до сих пор она не направлена из Низаминского районного суда в Бакинский апелляционный суд. Сегодня адвокат еще раз связывался с Низаминским судом, но изменений ситуации нет. С учетом состояния здоровья Ягублу, защита настаивает на срочном направлении жалобы в апелляционный суд, сказал адвокат.

Лечащий врач Ягублу Адиль Гейбулла сообщил, что состояние политика стабильное, однако риски для жизни сохраняются.

"В настоящее время он получает определенное поддерживающее лечение, каких-либо осложнений и последствий нет. В результате голодовки у него произошло обезвоживание организма. Поэтому ему вводятся жидкости для устранения этого. Кроме того, внутривенно вливаются препараты для поддержки сердца и почек. Это делается во избежание внезапной остановки сердца и отказа почек. Поскольку Тофиг Ягублу отказывается от приема пищи, мы не можем против его воли вводить питательные вещества. Продолжительная голодовка сохраняет риски комы. Хотя он находится под пристальным наблюдением врачей, длительная голодовка может привести к необратимым последствиям. Мы очень надеемся, что причины голодовку будут устранены", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев по поводу ситуации с Ягублу, сославшись на официальное сообщение от 13 сентября. В нем сказано, что в СИЗО Ягублу был "обеспечен всеми необходимыми материально-бытовыми условиями в соответствии с законом, его права не ограничивались, он регулярно встречался с членами семьи и адвокатами, поддерживал связь по телефону". Ягублу отказался от еды в знак протеста против решения суда. С ним были проведены соответствующие разъяснительные беседы, он был принят уполномоченным по правам человека и врачом - членом Национальной превентивной группы омбудсмена, с ним встретились представители офиса Международного комитета Красного Креста. "Проявив заботу о здоровье Тофига Ягублу и гуманизм, его перевели в гражданскую больницу City Hospital", - сказано в сообщении, поступившем "Кавказскому узлу".

Координатор Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эльшан Гасанов считает, что "решение о переводе Тофига Ягублу в гражданскую клинику принималось на политическом уровне".

"Ситуация с голодовкой обретала серьезный характер, Тофиг Ягублу оказался на грани комы. С другой стороны, тема голодовки будоражит общественность и почти ежедневно проводились акции протеста. Наряду с этим, ЕСПЧ применил Правило 39 своего Регламента, предписывающее государству-участнику принять меры в отношении лица, если есть угроза необратимых последствий для его здоровья. В такой ситуации, переводя Ягублу в гражданскую клинику, власти с одной стороны как бы пошли на исполнение решения ЕСПЧ, а с другой - сняли с себя ответственность за здоровье Ягублу. Однако главным требованием Ягублу является его освобождение. Поэтому должно быть решение суда об освобождении из-под стражи. Если этого не будет и с Ягублу что-то случится, то ответственным за его здоровье и жизнь все равно будет государство", - заявил Гасанов.

Получить комментарии в Низаминском районном суде относительно отправки апелляционной жалобы на приговор Ягублу в Бакинский апелляционный суд не удалось.

Адвокат Агиль Лаиджев ранее сообщил, что сразу после начала голодовки он обратился в ЕСПЧ с просьбой применить Правило 39. "Оно обязывает государство воздержаться от действий, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда жизни, здоровью человека. Каждый день мы информировали ЕСПЧ о ситуации с Ягублу, и Страсбургский суд был в коммуникации с правительством. Сначала правительство информировало суд, что Ягублу начал голодовку только 7 сентября, то есть спустя пять дней после того, как он реально стал проводить акцию. Но решение о переводе в гражданскую клинику было осуществлено во исполнение предписания ЕСПЧ", - заявил Лаиджев.

Тофиг Ягублу участвовал в Карабахской войне, дважды представлялся к званию Национального героя Азербайджана, но так и не был награжден. В 1992 году он вступил в партию "Мусават". В период президентства Абульфаза Эльчибея Ягублу был первым заместителем главы исполнительной власти Бинагадинского района Баку. В 1998 году за участие в массовых акциях Ягублу был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Позднее работал корреспондентом тогда еще оппозиционной газеты "Ени Мусават". В 2010 году входил в состав Гражданского движения за демократию "Общественная палата". В 2013 году был заочно принят в Национальный совет демократических сил, впоследствии стал членом его координационного центра.

В марте 2014 года Ягублу был приговорен к пяти годам заключения по делу о беспорядках в Исмаиллы, где он работал в качестве корреспондента по заданию редакции "Ени Мусават". ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. 19 октября 2019 года был арестован после митинга оппозиции в Баку. По завершении срока ареста он рассказал об избиении силовиками. 28 мая Ягублу был оштрафован за участие в митинге в День Республики у памятника Мамед Эмину Расулзаде.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".