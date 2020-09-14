Тофиг Ягублу оставлен в реанимации гражданской клиники

14 сентября 2020, 01:51

Азербайджанский оппозиционный политик Тофиг Ягублу, который продолжает голодовку, находится в реанимационном отделении гражданской клиники, при этом ему не дают видеться с адвокатами, сообщила дочь осужденного. Пенитенциарная служба Азербайджана отреагировала на голодовку политика, сообщив, что Ягублу переведен в гражданскую клинику из соображения гуманизма.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд его приговорил к четырем годам и трем месяцам заключения. На девятый день отказа от приема пищи Ягублу упал в обморок, ожидая свидания с родными в СИЗО. Врач семьи Тофига Ягублу, объявившего голодовку в СИЗО, 11 сентября осмотрел оппозиционера и назначил ему поддерживающую терапию. Ягублу сильно похудел и с трудом передвигается, его следует перевести под домашний арест, чтобы он мог получать необходимую медицинскую помощь, заявил врач. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

Оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. По версии правоохранителей, он совершил ДТП и напал на семейную пару. Политик считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиционеров, а международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. ЕС, Великобритания и США обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Тофига Ягублу об освобождении и отменить его арест.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази сообщила корреспонденту "Кавказского узла" 13 сентября, что ее "отец продолжает голодовку 12-е сутки в клинике City Hospital под наблюдением врачей".

"Ему вводят инъекции непитательного характера. Отец в СИЗО от голодовки был в таком состоянии, что даже воду уже не мог принимать. Это привело к обезвоживанию организма, нарушило его сон. Теперь устраняют эти последствия. Сегодня (13 сентября) его поднимали, чтобы он немного походил. Вчера (12 сентября) нам говорили, что переведут отца из реанимации в обычную палату, однако это не произошло. Вдобавок отцу не дают возможность связаться с семьей. Мы хотели услышать его голос. Мы очень беспокоимся за отца. Если угроза комы миновала, то почему его не переводят в палату? Сегодня (13 сентября) к отцу также не пустили адвоката Немата Керимли, а вчера (12 сентября) не позволили увидеться с адвокатом Агилем Лаиджевым», - рассказала Хази.

По ее словам, Ягублу в клинике находится под надзором сотрудников Пенитенциарной службы.

Доверенный врач семьи Ягублу, профессор Адиль Гейбулла сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Ягублу был госпитализирован в гражданскую клинику и помещен в реанимацию, так как было необходимо принять безотлагательные меры в случае возникновения экстремальной ситуации и угрозы для его жизни.

По его словам, в клинике City Hospital, где он и сам работает, политику были введены поддерживающие инъекции непитательного характера. По словам Гейбуллы, Ягублу продолжает голодовку, отказывается от приема пищи, из-за чего угроза для его жизни сохраняется.

«Без питания, просто поддерживающей терапией избежать непоправимых последствий будет невозможно. Важно прекратить голодовку. Мы надеемся, что причина, побудившая Ягублу начать голодовку, как можно раньше будет устранена», - сказал Гейбулла.

Пенитенциарная служба отреагировала на голодовку Ягублу

Пенитенциарная служба Азербайджана на 12 сутки голодовки наконец прокомментировала акцию Ягублу. В пресс-релизе ведомства, поступившем корреспонденту «Кавказского узла», отмечается, что в СИЗО он был «обеспечен всеми необходимыми материально-бытовыми условиями в соответствии с законом, его права не ограничивались, он регулярно встречался с членами семьи и адвокатами, поддерживал связь по телефону».

Ягублу отказался от еды в знак протеста против решения суда, говорится в сообщении ведомства. С ним были проведены соответствующие разъяснительные беседы, он был принят Уполномоченным по правам человека и врачом-членом Национальной превентивной группы омбудсмена, с ним встретились представители офиса Международного комитета Красного Креста, указывается в сообщении.

«Наряду с этим, чтобы держать его состояние под постоянным медицинским наблюдением, Тофика Ягублу поместили в медицинский пункт СИЗО, состояние его здоровья было стабильным. В то же время Адилю Гейбулле, врачу, которого знает Тофик Ягублу, по его просьбе были обеспечены необходимые условия для обследования, лечения и наблюдения заключенного. Для того, чтобы сделать обследование и лечение более удобными, Адиль Гейбулла обратился с просьбой о переводе Тофика Ягублу в City Hospital, в котором работает сам. Проявив заботу о здоровье Тофика Ягублу и гуманизм, его перевели в гражданскую больницу City Hospital. Как заявил СМИ сам Адиль Гейбулла, обследование и лечение Тофика Ягублу продолжатся в City Hospital под его непосредственным наблюдением», - сказано в комментарии Пенитенциарной службы.

Партии и политологи Азербайджана призвали президента освободить Ягублу

13 сентября руководители девяти политических партий и движений, а также двое политологов направили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву совместное обращение с просьбой оказать содействие в освобождении Ягублу.

«Мы не верим в виновность Тофига Ягублу. Суд проходил в закрытых условиях, но на основании информации, предоставленной адвокатами, мы можем сказать, что во время судебного процесса не были учтены ходатайства защиты и самого Тофига Ягублу как обвиняемого. Следствие не предоставило суду обоснованных доказательств и доводов. Следствие общественности также не предоставило убедительных доказательств вины Ягублу. В итоге суд приговорил Тофика Ягублу к четырем годам и трем месяцам лишения свободы на основании показаний «поддельных свидетелей». Поэтому мы считаем, что приговор суда несправедлив, необоснован и незаконен», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» один из авторов обращения глава Народной партии Панах Гусейн.

Другой подписант обращения, лидер азербайджанского движение «За демократию и благосостояние» Губад Ибадоглу сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что авторы послания беспокоятся за жизнь Ягублу.

«Опасность и риски для жизни Тофига Ягублу нарастают. Общественность, которая с волнением следит за этим, а также члены политических партий и движений, которые мы возглавляем, считают необходимым вмешательство главы государства в дело Тофига Ягублу, чтобы решение было справедливым, и он был освобожден. Мы просим принять во внимание то, что Ягублу в 1992-93 годах сражался на карабахском фронте на передовом и проявил мужество в боях за территориальную целостность Азербайджана. Он всю свою жизнь отличался преданностью государственности и национальным интересам», - сказал Ибадоглу.

Авторы обращения просят президента взять дело Ягублу «под особый контроль». Подписанты предлагают провести «в кратчайшие сроки апелляционный суд и изменить меру пресечения в виде ареста».

Помимо Гусейна и Ибадоглу обращение подписали главы "Партии Справедливости", "Партии Возвышение Азербайджана», "Партии прав и справедливости", партии демократов-националистов, «Партии надежды», Национального Единства, "Партии граждан и развития", а также политологи Арастун Оруджлу и Хикмет Гаджизаде.

Днем ранее, 12 сентября Национальный совет демократических сил (НСДС), членом координационного центра которого является Ягублу, выступил с заявлением, в котором потребовал освобождения его. Авторы документа считают, что Ягублу осужден на основе сфабрикованного обвинения и «позорного судилища».

«Он прибег к голодовке, как к последнему и единственному средству протеста против серьезного преступления, совершенного против него властями. Он настаивает на своем освобождении. Правящий режим несет прямую ответственность за жизнь Тофига Ягублу. Поэтому власти должны ликвидировать последствия преступных фальсификаций, совершенных против него руками полиции, прокуратуры и судебных органов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава НСДС Джамиль Гасанли.

НСДС потребовал «немедленного освобождения Тофика Ягублу, немедленного и объективного рассмотрения апелляции, отмены ложного и безосновательного приговора в отношении него».

Власти Азербайджана пока не отреагировали на призывы к освобождению Ягублу.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".