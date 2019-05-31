Четверо азербайджанских оппозиционеров оштрафованы за акцию в День Республики

31 мая 2019, 01:47

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане представители оппозиционных партий провели митинг в День Республики в поселке Новханы недалеко от Баку. Четверо задержанных перед акцией оппозиционеров были отпущены в конце дня.

Азербайджан объявил о своей независимости в качестве Азербайджанской Народной Республики после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года из-за разногласий между грузинскими, армянскими и азербайджанскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте). 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, в которой провозглашалась Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Первая Азербайджанская Демократическая Республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником АДР и переняв ее гимн, герб и флаг. Как официальный государственный праздник 28 мая отмечается после распада СССР.

В День Республики 28 мая у памятника Мамед Эмину Расулзаде в поселке Новханы близ Баку прошли два митинга оппозиции. Отдельные акции у памятника провели сторонники партии "Мусават" и Национального совета демократических сил (НСДС).

Перед запланированным митингом оппозиционеры стояли у дороги близ памятника, ожидая подъезда своих соратников, чтобы прийти на место митинга вместе, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член Координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу.

«Так было каждый год, но в этом году власти бросили в Новханы большое количество силовиков. Высокие чины потребовали, чтобы мы покинули территорию и шли к памятнику. Видимо они хотели, чтобы акция была малочисленной. Мы просили подождать еще немного, чтобы остальные подтянулись, однако полиция стала силой теснить нас. При этом восемь человек задержали, в их числе оказался и я. Нас продержали до вечера и отпустили через четыре часа. С нас взяли разъяснительные, а сегодня нас вызвали в Апшеронский районный суд», - сказал Ягублу.

По словам активиста, его самого, беспартийного Мирзу Айдына, активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Бахтияра Гусейнова и Шакира Ахмедова суд приговорил к административным штрафам за нарушение порядка проведения массовой акции. «Дела наши рассматривались отдельно. Но всем присудили одинаковый штраф на сумму 300 манатов (180 долларов)», - сказал Ягублу.

Статья 513.2 (участие в митингах, уличных шествиях, митингах, демонстрациях, пикетах, которые были организованы в нарушение порядка, предусмотренного законом о свободе собраний) предполагает наказание в виде штрафа на суммы от 300 до 600 манатов, общественные работы от 160 до 200 часов или административный арест сроком до 2 месяцев.

Активист заявил о нарушении при рассмотрении дела в суде. «Людей задерживают в государственный праздничный день у памятника одному из основателей этого государства, это позор. В отношении всех восьми задержанных составили сфабрикованный протокол. Я отказался от адвоката по назначению и просил судью отложить процесс, чтобы я мог пригласить своего адвоката. Судья все это проигнорировал, удалился на совещание, вернулся через несколько минут и объявил решение», - заявил Ягублу.

Оппозиционер намерен обжаловать решение в апелляционном суде. Дела еще четверых активистов, задержанных перед митингом, будут рассматриваться 31 мая.

В партии Народного фронта Азербайджана подтвердили, что Мирза Айдын, Бахтияр Гусейнов и Шакир Ахмедов оштрафованы на 300 манатов. «Силовики сами спровоцировали конфликт, ведь много лет мы в День Республики собираемся у памятника Расулзаде и всегда направляемся туда шествием. Иначе и невозможно: все приезжают из города и для того, чтобы двинуться к памятнику, собираются в одной точке», - сказала зампред ПНФА Гезяль Байрамлы корреспонденту «Кавказского узла».

Пресекая акции оппозиции, власти пытаются запугать активистов и тем самым обезопасить себя от массовых протестов, полагает она.

Задержанным в поселке Новханы назначен минимальный штраф, предусмотренный статьей 513.2 КоАп Азербайджана, отметил эксперт в области права Ялчин Иманов.

«Но надо учитывать, что закон о свободе собраний не регулирует акции, проводимые в праздничные дни, соответственно, людей в праздничный день незаконно изолировали и продержали в полиции несколько часов. Оппозиционеры, подвергнутые такому наказанию, в перспективе могут довести дело до ЕСПЧ», - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

Перед митингом партии "Мусават", который состоялся у памятника Расулзаде за несколько часов до акции НСДС, также были задержаны четыре человека.

«Это были активисты Джалилабадской районной организации «Мусават», в тот же день их отпустили. Пока никаких повесток или вызовов о явке в полицию или суд не поступило», - сказал глава аппарата партии «Мусават» Гюльага Асланлы корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".