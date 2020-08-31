Мотострелки с Северного Кавказа направлены на учения в Астраханскую область

31 августа 2020, 07:14

Военнослужащие из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии отрабатывают навыки разведки и противодиверсионной обороны по пути на полигон в Астраханской области, сообщили сегодня военные.

По данным пресс-службы Южного военного округа, мотострелки 49-й армии Южного военного округа вместе с подразделением боевого и других видов обеспечения отправлены на железнодорожном транспорте и автомобилях из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии на полигон "Ашулук" в Астраханскую область.

Совершая марш, военные одновременно выполняют разведку маршрутов движения и обеспечивают противовоздушную и противодиверсионную оборону от условного противника, а также устанавливают и поддерживают устойчивую связь. По замыслу учений, военные должны преодолеть около 1000 километров пути и сразу же приступить к выполнению учебных задач на незнакомом полигоне, говорится сегодня в сообщении пресс-службы округа на сайте Минобороны России.

Всего к учениям привлечено порядка четырех тысяч военных, задействовано около 700 единиц боевой и спецтехники, в том числе реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Как писал "Кавказский узел", мотострелки из Чечни и Дагестана были переброшены со штатным вооружением и техникой по железной дороге на полигон Капустин Яр в Астраханскую область, они приняли участие в учениях, которые начались 24 августа.