Учения более мотострелков в Астраханской области. Фото пресс-службы МО России https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12309401@egNews

25 августа 2020, 10:53

Учения более 4000 мотострелков начались в Астраханской области

Мотострелки из Чечни и Дагестана приняли участие в учениях, которые начались 24 августа на полигоне в Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", мотострелки дислоцированной в Чечне 42-й гвардейской дивизии Минобороны регулярно принимают участие в различных учениях. Так, с 3 по 9 августа более 1500 военнослужащих приняли участие в учениях в Шалинском районе Чечни. Они продемонстрировали полученный на Ближнем Востоке опыт боевых действий.

42-я гвардейская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Чечне, входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Подразделения дивизии расквартированы в Грозном, Шали, населенных пунктах Калиновская Наурского и Борзой Шатойского районов республики.

Двусторонние командно-штабные учения проходят на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, они начались 24 августа и продлятся до 4 сентября. Мотострелки из Чечни со штатным вооружением и техникой были переброшены в район учений по железной дороге.

"На учениях будут отрабатываться различные учебно-боевые задачи, включая развертывание на местности, оборудование огневых позиций, ведение разведки, действия в обороне, наступлении. Всего в этих учениях задействовано свыше четырех тысяч военнослужащих и порядка 700 единиц бронированной и специальной техники. Также в учениях будут задействованы беспилотники, штурмовики и вертолеты", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни.

В ходе учений чеченские мотострелки отработают тактические действия против подразделений мотострелковой бригады из Дагестана. Около 10 расчетов беспилотной авиации будут записывать учения на видео и вести разведку с воздуха. Учения, аналогичные тем, что проводятся в Астраханской области, начались также в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, говорится в публикации от 24 августа на сайте МИнобороны России.

Примечание:

"Минобороны привлекло военную полицию Чечни к масштабным учениям", "Военные из Чечни привлечены к маневрам на Ставрополье", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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