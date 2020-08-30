Источник сообщил о госпитализации имама Цолоева в Назрани

30 августа 2020, 10:11

Тест подтвердил заражение коронавирусом имама центральной мечети Назрани Хизира-хаджи Цолоева, он госпитализирован, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Как писал "Кавказский узел", к 29 августа в Ингушетии было выявлено 3877 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 76 пациентов скончались.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Анализ на коронавирус оказался положительным у 57-летнего имама Хизира-хаджи Цолоева, сообщила сегодня со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, газета "Ингушетия".

"Богослов находится в ингушской республиканской клинической больнице в Назрани", - процитировало его издание.

"Кавказский узел" также писал, что 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, зараженный коронавирусом. После его смерти на пост муфтия был вновь избран Иса Хамхоев, ранее уже возглавлявший Духовный центр мусульман Ингушетии 15 лет.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".