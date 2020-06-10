Озвучены детали подготовки ингушских мечетей к пятничным намазам

10 июня 2020, 12:46

Прихожан мечетей, в которых 12 июня возобновятся коллективные пятничные молитвы, решено обеспечить защитными масками и дезинфицирующими средствами, сообщил первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов. Некоторые пользователи Instagram выразили сомнение в необходимости снимать ограничения на посещение мечетей.

Как сообщал "Кавказский узел", духовенство в Ингушетии запланировало возобновление коллективных пятничных молитв с 12 июня. Аналогичное решение 7 июня принял муфтият Чечни. В Кабардино-Балкарии мечети решено пока не открывать, а муфтияты Дагестана, Карачаево-Черкесии и Адыгеи об открытии мечетей не объявляли.

С предложением разрешить коллективные молитвы в мечетях выступило 29 мая Духовное управление мусульман России. Оно обосновало это предложение объявленным в стране смягчением ограничений, введенных из-за коронавируса. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Ингушетии решили обеспечить защитными масками и дезинфицирующими средствами все мечети республики, в которых 12 июня планируются коллективные пятничные молитвы, рассказал сегодня первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов.

"Глава республики Махмуд-Али Калиматов поставил задачу, чтобы мы обеспечили все мечети масками и дезсредствами. Также мы рекомендовали сделать специальную разметку для соблюдения прихожанами социальной дистанции", - сказал Илезов.

Это же заявление чиновник сделал в телесюжете НТРК "Ингушетия", размещенном на YouTube-канале телекомпании. К 12.45 мск под видео опубликовано девять комментариев, их авторы не выразили своего отношения к планам властей относительно пятничных намазов.

Напомним, соблюдение санитарных норм в мечетях, включая дистанцию между молящимися, возложено на имамов мечетей. "Ношение маски будет обязательным, как и соблюдение социальной дистанции. Так будет во всех мечетях республики без исключения", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" и. о. муфтия Ингушетии Магомед Хаштыров.

По его словам, если в мечети не хватит мест для всех, то часть верующих может молиться на улице. "Мы рекомендовали совершать намаз в открытых помещениях при мечети. Если таких помещений нет, то можно на открытой площадке. Но и в этом случае соблюдение всех санитарных норм обязательно", - подчеркнул Хаштыров.

Общее число зараженных коронавирусом в Ингушетии к 10 июня выросло за сутки на 39 и достигло 2438, из них 62 пациента умерли, 1652 выздоровели, в том числе 29 – за последние сутки, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России.

Пользователи Instagram поспорили о целесообразности посещения мечетей

Сообщение о том, что в Дагестане могут открыть мечети для коллективных молитв, которое было опубликовано 6 июня в Instagram-паблике Tut.Dagestan, насчитывающем 1,5 миллиона подписчиков, к 12.45 мск 10 июня набрало 128 комментариев. Авторы некоторых из них посетовали на недоступность коллективных намазов в Дагестане.

"Несправедливо то, что людям можно толпами в магазинах быть, а в мечеть нельзя", - написал, в частности, minoxidil_dagestan_. "Правильные слова", - согласился islam737312.

Иную точку зрения высказала пользователь ledi_kda. "Честно говоря, я не хочу, чтобы мои близкие начали уже ходить туда, лучше ещё переждать хоть немного, этот вирус не шутки, дома помолитесь пока что", - написала она.

"Если можно дома молиться, зачем в дальнейшем тоже ходить в мечеть? Ведь дальше тоже будут болеть люди, может, не от коронавируса, но никто не отменял грипп, простуду, туберкулез, грибок на ногах и другие заразные болезни", - написал в ответ saadums.

"Ledi_kda, в магазин можно, в банк можно, в аэропорт можно, на поезд можно, на рынок можно, на общественном транспорте ездить можно, но молиться в мечети не стоит, да?" – поинтересовался topman_1998.

"Я не хочу, чтоб мои близкие болели, потому что не все могут выкарабкаться!", - ответила ledi_kda. "Мои близкие не ходят в общественные места, остальные, что хотите, то и делайте", - написала она в другом комментарии.

"Не поверите даже... Прочитала, что, может быть, мечети откроются, испугалась... Сразу позвонила сыну и очень попросила пока не ходить. [...] Молимся же дома, всё, как надо, выполняем, потерпеть же можно ведь!" – написала ai_am_sara.

Предложение Духовного управления мусульман России открыть мечети с 1 июня не нашло поддержки у опрошенных "Кавказским узлом" верующих в Дагестане. Они указали, что не стоит надеяться на соблюдение мер безопасности посетителями мечетей. Имамы махачкалинских мечетей предпочли дождаться заключения эпидемиологов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые разъяснили эпидемиологическую опасность мусульманских и православных богослужений в условиях эпидемии. По словам профессора кафедры микробиологии Санкт-Петербургского госуниверситета Алексея Потехина, важно даже не то, сколько человек собралось на молитву, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - отметил он.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".