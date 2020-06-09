Исламоведы связали безопасное посещение мечетей на Кавказе с самодисциплиной

09 июня 2020, 15:58

Соблюдение санитарных норм в открывающихся мечетях зависит от социальной ответственности верующих, указали исламоведы Леонид Сюкияйнен и Дмитрий Микульский. За ношением маски и соблюдением социальной дистанции будут следить имамы, сообщили в муфтияте Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 мая Духовное управление мусульман России предложило возобновить коллективные молитвы в мечетях, прекращенные из-за коронавируса. Муфтияты Чечни и Ингушетии решили открыть мечети с 12 июня, но духовенство Кабардино-Балкарии решило не делать этого до улучшения эпидемиологической ситуации. В ДУМ Кабардино-Балкарии объяснили это сложностью дезинфекции мечетей и соблюдения предписанных Роспотребнадзором норм. С просьбой отложить открытие мечетей выступил и главный санитарный врач республики.

Уже 5 июня в 17 крупнейших мечетей Чечни впервые за 10 недель прошли пятничные джума-намазы. У мечетей дежурили полицейские, значительная часть верующих не смогла попасть внутрь из-за ограничения числа молящихся. Посетителей мечети обязали надевать медицинские маски и находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Жителей республики возмутило, что, несмотря на строгий контроль над соблюдением этих требований, глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники, молившиеся в шалинской мечети, были без масок.

Соблюдение санитарных норм, включая дистанцию между молящимися, будет возложено на имамов мечетей, пояснил и.о. муфтия Ингушетии Магомед Хаштыров. "Роспотребнадзор дал дам рекомендации, как действовать в условиях коронавирусной инфекции. Все эти рекомендации будут доведены до имамов мечетей, которые и будут следить за соблюдением санитарных норм во время молитв. В мечети будет масочный режим. Ношение маски будет обязательным, как и соблюдение социальной дистанции. Так будет во всех мечетях республики, без исключения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Хаштыров.

По его словам, если в мечети не хватит мест для всех, часть верующих может молиться на улице. "В связи с соблюдением социальной дистанции не все желающие смогут попасть в мечеть. Поэтому мы рекомендовали совершать намаз в открытых помещениях при мечети. Если таких помещений нет, то можно на открытой площадке. Но и в этом случае соблюдение всех санитарных норм обязательно", - отметил Хаштыров.

Опрошенные ранее ученые разъяснили эпидемиологическую опасность мусульманских, а также православных богослужений в условиях эпидемии. По словам профессора кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Потехина, важно даже не то, сколько человек собрались на молитву, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - отметил он.

Исламоведы считают, что верующие будут соблюдать санитарные нормы

Соблюдение необходимых санитарных норм возможно, причем как в случае с молитвой в мечети, так и в случае совершения намаза на открытых площадках, считает профессор Высшей школы экономики, юрист и исламовед Леонид Сюкияйнен. "Самодисциплина побудит верующих соблюдать социальную дистанцию в мечетях. Для этого нужны какие-то информационные плакаты, призывы, объявления, оповещения. Допустимо, чтобы при входе в мечеть стояли специальные люди, которые бы предупреждали о необходимости соблюдения мер, разъясняли смысл этих мер, а также следили на месте за их соблюдением", - отметил Сюкияйнен.

Он указал, что в исламе нет норм, на которые можно было бы сослаться, призывая верующих соблюдать санитарные нормы, но есть общие принципы, которые помогают регулировать такого рода вопросы. "Прежде всего, это правило, что в таких ситуациях надо подчиняться властям, в том числе духовным, то есть следовать их приказам, распоряжениям. Конечно, эти приказы и призывы не должны противоречить шариату, не должны быть греховными. Кроме того, есть определенного рода ценности, которые должны лежать в основе любых мер. В частности, речь о жизни человека и его здоровье, что является высшей ценностью. Исходя из этого, верующие не должны делать шаги, которые могут подвергать опасности жизнь и здоровье других. Поэтому они должны соблюдать все санитарные нормы", - сказал Леонид Сюкияйнен корреспонденту "Кавказского узла".

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, востоковед-арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский также считает, что соблюдение санитарных норм зависит прежде всего от самих верующих.

"Нет особых правил для регулирования процесса по соблюдению норм санитарных. В этой ситуации все зависит от самих верующих и их самодисциплины. Мне кажется, что они после длительного закрытия мечетей смогут проявить дисциплину и соблюдать все необходимые нормы. Мне кажется, они не будут поступать так, чтобы провоцировать болезнь, потому что знают, что это грех. Я думаю, что религиозные служители Чечни и Ингушетии смогут объяснить верующим, как нужно себя вести. Такого рода объяснения и решения называются фетва. Высказанная по этому поводу фетва становится определяющим для мусульманина", - отметил Микульский.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

В Дагестане дезинфицируют мечети

В Духовном управлении мусульман Чечни корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что не компетентны отвечать на вопросы о соблюдении санитарных норм.

В Дагестане мечети продезинфицированы, чтобы туда могли прийти молящиеся, но пока не открыты, сообщили в пресс-службе муфтията Дагестана. "Ждем разрешения регионального управления Роспотребнадзора", - процитировал вечером 8 июня представителя муфтията Дагестана ТАСС. На сайте муфтията к 15.50 мск 9 июня не появилось информации о принятом решении.

По поручению главы Махачкалы Салмана Дадаева обработана хлорсодержащим раствором территория Центральной джума-мечети города. Дезобработку провели внутри мечети, в комплексе для омовения, в парковой зоне и на детской площадке, сообщила сегодня администрация Махачкалы на своем сайте.

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