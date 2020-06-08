Открытие мечетей в Чечне подчеркнуло отсутствие единства в муфтиятах СКФО

08 июня 2020, 12:34

Муфтий Чечни Салах Межиев и Рамзан Кадыров анонсировали проведение 12 июня пятничных намазов во всех джума-мечетях республики, тогда как в Кабардино-Балкарии мечети решили не открывать. Жители Чечни в комментариях в Instagram выразили радость в связи с возобновлением коллективных молитв.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июня в 17 крупнейших мечетей Чечни впервые с 27 марта прошли пятничные джума-намазы. У мечетей дежурили полицейские, значительная часть верующих не смогла попасть внутрь из-за ограничения числа молящихся. Посетителей мечети обязали надевать медицинские маски и находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Жителей республики возмутило, что, несмотря на строгий контроль над соблюдением этих требований, глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники, молившиеся в шалинской мечети, были без масок.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни распространило видеообращение муфтия Салаха Межиева о возобновлении пятничных молитв во всех предназначенных для этого мечетях региона. "В своем обращении муфтий Чеченской республики призывает всех совершить добровольный шукур-намаз (нафиль). Этот намаз совершается в знак благодарности Аллахlу Всевышнему за дарованную Им милость или избавление от трудностей", - говорится в пояснении к обращению на чеченском языке, размещенном 7 июня на Youtube-канале ДУМ Чечни.

В тот же день на канале муфтията появилось и соответствующее обращение главы республики Рамзана Кадырова. "Пусть Всевышний избавит нас от этой эпидемии <...> наступающий рузба-намаз (пятничную молитву. - Прим. "Кавказского узла") [пройдет] во всех мечетях нашей республики с соблюдением всех необходимых мер", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова.

Комментариев под этими обращениями, по состоянию на 12.34 мск 8 июня, нет.

Публикация видеообращения Кадырова в Instagram-паблике "Грозный ТВ", сделанная 7 июня, к 12.34 мск 8 июня собрала 96,1 тысячи просмотров и 597 комментариев. У паблика 840 тысяч подписчиков. Авторы комментариев поддержали решение об открытии мечетей. "Возможность пойти на рузба-намаз - это прекрасная новость", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя argun_139, написанный на чеченском языке.

Аналогичные комментарии оставили читатели Instagram-паблика eldit_net (201 тысяча подписчиков). "Какая это прекрасная новость", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя amhad9595, написанный на чеченском языке. Публикация в этом паблике, также сделанная 7 июня, к 12.34 мск 8 июня собрала 30,2 тысячи просмотров и 21 комментарий.

Мечети откроются в Ингушетии, но останутся закрытыми в Кабардино-Балкарии

С предложением разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан в регионах выступило 29 мая Духовное управление мусульман России. Оно обосновало это объявленным в стране смягчением ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в Чечне с 1 июня жителям разрешены прогулки вблизи дома, занятия спортом на открытом воздухе, также разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и стоматологий. Жители Чечни после анонса джума-намазов в крупнейших мечетях 5 июня указали на то, что избирательное открытие мечетей в республике выглядит нелогичным.

Духовенство Ингушетии запланировало возобновление коллективных пятничных молитв с 12 июня. Однако Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии решило не открывать мечети до улучшения эпидемиологической ситуации. В муфтияте сочли неубедительными указания на то, что в регионе открылись магазины и супермаркеты, разрешено гулять в парках. "Мечеть - это не рынок, там люди [стоят] близко друг к другу и голову кладут на ковер, и дезинфекцию провести сложно", - пояснили в ДУМ Кабардино-Балкарии.

По данным на сайте Роспотребнадзора России, за минувшие сутки в Чечне и Ингушетии зафиксированы 20 и 26 новых случаев заражения COVID-19 соответственно, тогда как в Кабардино-Балкарии - 76. Согласно таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус", в Чечне выздоровела большая часть из 1365 зараженных, активных больных на сегодня 357. В Ингушетии, при 2368 случаях заражения с начала пандемии, активных больных осталось 799. В Кабардино-Балкарии зафиксированы 3424 случая инфицирования, по числу активных больных (1742) республика опережает все другие регионы СКФО.

Муфтияты Дагестана, Карачаево-Черкесии и Адыгеи об открытии мечетей не объявляли. На сайтах духовных управлений этих регионов к 12.34 мск 8 июня не появилось сообщений об этом. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" представители духовенства и верующие высказались против открытия мечетей в Дагестане до значительного улучшения ситуации с коронавирусом.

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