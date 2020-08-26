Продлен арест братьям Магомедовым

26 августа 2020, 03:00

Суд в Москве продлил на три месяца срок содержания под стражей владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиненным в мошенничестве и организации преступного сообщества. Доводы следствия в ходатайстве о продлении ареста обвиняемым безосновательны, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель из Дагестана, владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под арестом по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сами они вину не признают. В апреле защита братьев Магомедовых и их предполагаемых сообщников обратилась к следователям МВД с ходатайством о прекращении их уголовного преследования, сославшись на изменения в Уголовном кодексе. Согласно поправкам, предприниматели могут обвиняться в организации преступного сообщества, только если их компании создавались для незаконных действий. Адвокаты также попросили освободить обвиняемых из-под стражи.

20 августа 2019 года Магомедовым, по данным источников, былопредъявлено новое обвинениес двумя новыми эпизодами мошенничества, сумма ущерба по делу увеличена до 11 миллиардов рублей. Вместе с ними арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

Мосгорсуд продлил срок ареста Зиявудину и Магомеду Магомедовым, сообщило 25 августа со ссылкой на пресс-службу суда Российское агентство правовой и судебной информации. "Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Магомедовых до 30 ноября 2020 года", - цитирует сотрудника суда агентство.

Следствие в своем ходатайстве о продлении ареста указало, в частности, что у Магомеда Магомедова есть личный авиатранспорт, двойное гражданство, открытая виза США, активы, включая недвижимость, и банковские счета за рубежом, а также связи в криминальной среде и диаспоре Дагестана, сообщил ТАСС. Эти сведения не нашли подтверждения во время предварительного следствия по делу, их также опровергают доказательства, представленные защитой, пишет со ссылкой на адвоката Михаила Ошерова издание.

Напомним, в 2018 году Зиявудин Магомедов занял 81-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов. При этом в 2017 году Магомедов занимал 63-ю строчку в этом списке. По данным на 2019 год братья Магомедовы потеряли почти все свои активы, констатировали составители рейтинга.