Комментаторы осудили блогера Носаева за фотосессию с места ДТП в Волгограде

22 августа 2020, 12:41

Блогер Мухаммед Носаев устроил для своих подписчиков мини-фотосессию на фоне своей разбитой иномарки в Волгограде. Комментаторы этой новости обвинили Носаева в попытке пиара, осудили его за быструю езду и призвали чеченскую общину отреагировать на вызывающее поведение земляка.

Как писал "Кавказский узел", блогер Мухаммед Носаев, известный как Alfredo Auditore, ранее совершал поступки, которые также вызывали бурную реакцию. Так, 6 января на запланированной заранее акции он бросил в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, одобрил поступок сына, а полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время давки, спровоцированной Alfredo Auditore.

О том, что разбил дорогую иномарку на Астраханском мосту в Волгограде, Мухаммед Носаев 21 августа сообщил на своей странице в Instagram (у этой страницы по состоянию на 12.35 мск 22 августа 5,5 млн подписчиков).

"Улыбайся, даже когда тебе больно. Чем больше лайков наберёт фото, тем быстрее моя девочка вылечится. Газуем", - написал блогер, комментируя свое фото на фоне черного автомобиля с открытым капотом и разбитым передом. Сам Мухаммед Носаев на фото стоит улыбаясь.

На этой же странице в сториз он рассказал подробности аварии, а также сообщил, что машина стоила девять миллионов рублей. "Девять лямов, до свидания. Машина в хлам, черт подери. Называется, докрутился, допонтовался. Я не знаю, как так получилось. Я выезжал на повороте: меня крутило в одну, в третью, в четвертую сторону. Вмазался в отбойник, а оттуда уже отлетел. Огромнейшая пробка образовалась из-за того, что мою машину не может увезти эвакуатор, потому что у нее сбой привода. Короче, все проблемы, которые существуют в этом мире, меня настигли", - заявляет блогер.

При этом он указывает, что не сильно расстроен случившимся. "Так забавно. Только купил машину, вчера забрал ее из детейлинга и сегодня уже вмазался. Значит, судьба. Думаю, расстраиваться нет смысла - от судьбы не уйдешь. Что нам предназначено, то и будет. Многие говорят, что я - идиот, плохо езжу, не жалею машину. Но для чего еще нужна эта машина? Я намерен насиловать ее до последнего вздоха, ибо купил ее для эмоций. И эмоции мне гораздо дороже, чем новый бампер и прочее", - отмечает Мухаммед Носаев.

За 18 часов пост блогера собрал более 270 тысяч отметок "нравится" и 3782 комментария. Часть комментаторов высказали слова поддержки блогеру. "Главное, что сам цел, а за железо не стоит даже думать! аккуратнее братан", - justbradj. "Главное - сам живой, деньги не проблема, купишь новую", - вторит ему torris777.

При этом многие обвинили Носаева в попытке пиара и осудили за быструю езду. "Разбил для хайпа по-любому", - считает x_ibra___. "Понты ни к чему хорошему и не привели", - указывает dyshka_smirnov. "Машина не особым потом и кровью досталась... а то так бы не улыбался", - отмечает unanyan_95. "Вот они лёгкие деньги", - согласен _mamed_gasanov_.

"Может все-таки не надо газовать? Не умеешь ездить нормально, не покупай быструю машину, либо езжай адекватно", - пишет badsoulpoet. "Меньше гонять надо", - советует __djemileva. "Вот из-за таких [] случаются аварии и гибнут люди", - отмечает omg_jessus.

Похожие комментарии оставили читатели новости о ДТП, в которую попал Носаев, на портале v1.ru. В их числе вопросы о том, как отреагируют на это члены чеченской общины.

"Альфредо нужно научить уважать местные писанные и неписанные законы. Нужно уважать жителей города, среди которых ты живёшь. Для начала нужно уважать ПДД (правила дорожного движения – прим. "Кавказского узла"). В Чечне таких героев быстро ставят на место. Пусть едет в Грозный, и там в центре города дрифтует. Там ему быстро объяснят, как не надо рисковать жизнями других людей. Запомнит надолго. А что скажет чеченская диаспора относительно своего веселого земляка? Не позорит ли он свой народ?", - пишет читатель под ником Старый доктор.

"Смешно и жалко смотреть на никчемного блогера. Эмоций он хочет. Коран почитал бы, хапанул бы эмоций, сопоставив свою жизнь и заповеди", - отмечает там же читатель под ником Гость. "Очень хочется услышать мнение господина Кадырова об образе жизни его соплеменника. Хотя, с учетом, что папа блогера в его свите, думаю все согласовано на высшем уровне! Ждём новые подробности и акции!", - указывает другой читатель под ником Гость.

Напомним, акция Мухаммеда Носаева с разбрасыванием денег в толпу волгоградцев вызвала резко негативную реакцию в соцсетях. Пользователи, в частности, осудили тех, кто ловил деньги. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов заявил, что поступок блогера ударил по "национальной гордости". Поступок блогера не соответствует чеченским правилам приличия, указали жители республики. Тогда же руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев. Тамерлан Носаев сообщил, что от него со ссылкой на "указание сверху" требовали не проводить акцию и угрожали административным арестом сына. Сам блогер заявил, что "после акции у него возникли проблемы".