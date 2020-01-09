Блогер Alfredo Auditore, скриншот https://www.instagram.com/alfredo_auditore/

09 января 2020, 03:26

Депутат Волгоградской облдумы призвал наказать чеченского блогера

Акция блогера Мухаммеда Носаева (известного как Alfredo Auditore), разбросавшего деньги в толпе в Волгограде, вызвала огромный общественный резонанс и ударила по национальной гордости народов России, считает депутат областной думы Александр Осипов. Сам блогер заявил, что "после акции у него возникли проблемы".

Как писал "Кавказский узел", блогер Alfredo Auditore 6 января на запланированной заранее акции бросил в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, сказал, что щедростью его сына можно гордиться, а деньги были выделены московской фирмой, где работает блогер. Пользователи соцсетей осудили тех, кто ловил деньги. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время давки, спровоцированной Alfredo Auditore.

Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев. Тамерлан Носаев сообщил, что от него со ссылкой на "указание сверху" требовали не проводить акцию и угрожали административным арестом сына. Об этом рассказал и сам блогер. "Вы даже не представляете, какие люди мне звонили и приезжали с целью отменить эту движуху", - написал он.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов 8 января призвал правоохранительные органы дать оценку акции блогера Alfredo Auditore, которую он провел 6 января в Волгограде, пишет 8 января v1.ru.

По словам Осипова, акция блогера "вызвала огромный общественный резонанс" в городе, где нет традиции разбрасывать деньги. При этом депутат отметил, что "реакция была в основном пока только в социальных сетях".

Поступок блогера Осипов назвал "необдуманным". "То, что он зарабатывает себе очки в социальных сетях - это его бизнес. Однако этот бизнес сильно ударил по нашей национальной гордости, национальной гордости России. Говорю сейчас о многих народах, потому что в большинстве из них, входящих в российскую нацию, такие негативные акции не приветствуются", - приводит его слова издание.

Сам Alfredo Auditore отметил, что после акции у него возникли проблемы, и с ним связались "очень влиятельные люди". В связи с этим он вынужден исчезнуть на некоторое время, приводит слова блогера "Кавказ.Реалии".

На канал блогера в соцсети Instagram подписано, по данным на 03.00 мск сегодня, 9 января, 3,8 миллиона подписчиков. Последняя публикация датируется 22 декабря 2019 года. Акцию, которую блогер провел в Волгограде, он описал, используя функцию stories - временных публикаций, которые удаляются сами спустя сутки.

Примечание:

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