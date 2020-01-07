Сын сотрудника постпредства Чечни бросил пачку денег в толпу волгоградцев

07 января 2020, 02:29

Блогер Alfredo Auditore бросил в толпу молодежи в Волгограде 200 тысяч рублей, несколько человек пострадали в давке. Руководство Чечни заинтересовалось этим инцидентом, и отцу блогера пришлось объяснять происхождение средств.

На Instagram alfredo_auditore, по состоянию на 00.25 мск 7 января, подписаны 3,9 млн человек. Блогер публикует игровые клипы, сценки знакомства с девушками на улице и видеорозыгрыши. Самый популярный видеопост, собравший 2,9 млн просмотров, был опубликован в апреле 2019 года: как следует из описания, это переснятая с участием блогера сцена из сериала. Блогер не раскрывает на своей странице реальное имя и место жительства.

Историю акции с разбрасыванием денег в Волгограде блогер описал в своем аккаунте, используя функцию stories - временных постов, которые сами удаляются через сутки после публикации. Из постов блогера следует, что он заранее анонсировал акцию с разбрасыванием денег в волгоградском торговом центре "Мармелад" 6 января, но ему пытались помешать. "Вы даже не представляете, какие люди мне звонили и приезжали с целью отменить эту движуху. Скоро буду в розыске", - написал он в одном из постов.

Позже Alfredo Auditore сообщил, что его сразу по прибытии в торговый центр хотят задержать сотрудники правоохранительных органов. Тем не менее, блогеру удалось собрать напротив торгового центра своих поклонников и выполнить обещанное - бросить в толпу купюры. Судя по записям, блогер стоял с друзьями и видеооператором на крыльце здания, а внизу собралось не менее сотни человек - в основном подростков и молодых людей. Блогер крикнул подписчикам, что любит их, а впоследствии рассказал, что ему пришлось убегать от полиции. Он также написал, что некоторые подростки пострадали в давке из-за денег: как утверждает Alfredo Auditore, нескольких пострадавших подписчиков - как минимум двух девушек и двух парней, - он нашел по публикациям в Instagram и "сделал довольными", подарив им еще денег.

"Когда купюры взлетели вверх, на земле началась небольшая давка. Волгоградцы толкались, ловя 500–1000-рублевые купюры. [...] Когда толпу немного успокоили, а деньги разошлись по карманам, то Альфредо попросил подняться к нему пострадавших. Первой стала голубоглазая белокурая девочка лет 9-11. Толкали в основном девушек, а парни теряли кроссовки, которые позднее раздали", - описывает встречу блогера с подписчиками издание V1.RU.

Отец блогера объяснил происхождение денег

По информации издания, Alfredo Auditore - сын заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева. Молодой человек признался, что отец пытался отговорить его от затеи с разбрасыванием купюр, но акция была уже анонсирована, и отменять ее было поздно. "Я родом из Волгограда. Сейчас живу в Москве. Захотелось сделать небольшой подарок своей аудитории", - объяснил он мотивы своего поступка.

Пользователи сети осудили поступок блогера, припомнив принятую в Чечне практику наказания выходцев из республики за недостойное поведение. "Надеюсь, реакция Рамзана Кадырова последует", - написал в комментариях к публикации издания пользователь "Сэнсэй".

"Будешь дворником в Грозном, здесь нагадил, там мести будешь мусор", - написал "Местный". "Те самые деньги, про которые говорят: "Хватит кормить Кавказ", возвращаются, как собаке кость, назад их плательщикам", - считает Alex III.

Кадыров усовершенствовал распространенную в Чечне практику публичных извинений для чеченцев, живущих вне республики: они приносили извинения не руководству Чечни, а чеченскому народу. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, указали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко. В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, на котором его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось видео, на котором молодой человек - Турпал Хасиев - извиняется за свой поступок. Хасиев срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы.

Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев. Он подтвердил, что блогер приходится сыном общественному помощнику главы представительства Чечни в Волгоградской области. "Руководство республики сразу дало нам поручение выяснить, кто такой и что", - сказал Гончаев, отметив, что блогер "объяснил свою позицию", а "власти были осведомлены".

Сам Тамерлан Носаев прокомментировал поступок сына, объяснив происхождение выброшенных в толпу денег. Как отметил Носаев, он работает в представительстве Чечни на общественных началах и не является чиновником, а разбросанные его сыном деньги были рекламным бюджетом московской фирмы, в которой блогер работает.

"Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками. Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей", - цитирует слова Носаева, как и слова Гончаева, РИА "Новости".