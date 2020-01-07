МВД не сочло нарушением закона инцидент с чеченским блогером в Волгограде

07 января 2020, 13:39

Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время давки, спровоцированной сыном заместителя полпреда главы Чечни в Волгограде. Пользователи соцсетей призвали Рамзана Кадырова отреагировать на провокационный поступок блогера Alfredo Auditore.

Как писал "Кавказский узел", блогер Alfredo Auditore 6 января на запланированной заранее акции бросил в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, сказал, что щедростью его сына можно гордиться, а деньги были выделены московской фирмой, где работает блогер. Пользователи соцсетей осудили тех, кто ловил деньги.

Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев. Тамерлан Носаев, сообщил, что от него со ссылкой на "указание сверху" требовали не проводить акцию и угрожали административным арестом сына. Об этом рассказал и сам блогер. "Вы даже не представляете, какие люди мне звонили и приезжали с целью отменить эту движуху", - написал он.

Акция блогера собрала более 150 человек, но полиция не считает ее несанкционированным мероприятием. "Нарушений общественного порядка не зафиксировано, в полицию никто не обращался", - процитировала сегодня представителя областного главка МВД "Высота 102". Эту информацию со ссылкой на пресс-службу полиции привело 6 января и РИА "Новости". На сайте ведомства к 13.33 мск 7 января отсутствует какая-либо информация об этой акции.

Интернет-пользователи указывают прежде всего на этическую сторону акции. Поступок блогера - в том числе и удар по репутации его близких и его самого, считает читатель волгоградского издания V1 под ником Mozzhechock. "Унизил себя <...>. И родственников своих унизил", - написал он, имея в виду Alfredo Auditore.

Рамзана Кадырова призвали обратить внимание на инцидент. "Кадыров, ваши ребята распоясались!" - написал анонимный читатель V1. "Очень хочется услышать комментарии Рамзана Кадырова", - согласилась Ира. "Ждем извинения", - написал на странице издания в Facebook Бауржан Касым.

"Надеюсь об этом его (блогера Alfredo Auditore. - Прим. "Кавказского узла") поступке прознает кормчий их народа [Рамзан Кадыров], и будет реакция соответствующая", - написал там же пользователь соцсети Бояринцев Александр. Он также выразил удивление позицией МВД. "А куда полиция смотрела и как подобное вообще допустили?!" - удивился пользователь Facebook. К 13.33 мск 7 января публикация на странице V1 в Facebook собрала 40 "лайков" и 29 комментариев.

Чеченцы, живущие вне республики, неоднократно приносили публичные извинения за свое поведение. Так, в октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, где его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось видео, на котором молодой человек - Турпал Хасиев - извиняется за свой поступок. Хасиев срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, считают активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

На страницах Рамзана Кадырова и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в соцсетях Instagram, "ВКонтакте" и Telegram к 13.33 мск 7 января отсутствует реакция на акцию в Волгограде.

Alfredo Auditore стал популярен благодаря пранку

На Instagram alfredo_auditore, по состоянию на 13.33 мск 7 января, подписаны 3,9 млн человек, публикаций об акции с разбрасыванием денег в Волгограде там нет. Блогер описал акцию в своем аккаунте, используя функцию stories - временных постов, которые удаляются через сутки после публикации.

Блогер публикует игровые клипы, юмористические сценки и видеорозыгрыши. В видео, опубликованном 6 декабря 2019 года, он высмеивает собственную сострадательность. В ролике блогер подает нищему пять тысяч рублей одной купюрой. В ответ тот передает листок бумаги, где в грубой форме говорится, что социальные видео блогера плохи. После этого мнимый нищий бросает Alfredo Auditore в лицо смятую купюру. Видео собрало 1,088 просмотров.

На видео, размещенном в соцсети 30 октября 2019 года, блогер, пожалев случайно встреченную на улице девушку-инвалида проводит с ней свободное время. Когда она потом видит Alfredo Auditore с другой, то плачет. Видео собрало 358 тысяч просмотров.

Наиболее популярны розыгрыши блогера. На видео, опубликованном 29 марта 2019 года, блогер обращается к случайным людям на улице с дерзкими словами. "Знаете, что общего между единорогом и моим интересом к вам? И того, и другого не существует" - говорит он, в частности, группе молодых людей. Ролик собрал 2,6 миллиона просмотров.

Новости о практике публичных извинений перед властями Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".