Волгоградцев пристыдили в Facebook за "подачки" от сына сотрудника постпредства Чечни

07 января 2020, 10:10

Люди, согласившиеся ловить деньги, которые разбрасывал в Волгограде блогер Alfredo Auditore, утратили чувство собственного достоинства, считают интернет-пользователи. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, оправдал акцию сына.

Как писал "Кавказский узел", блогер Alfredo Auditore на запланированной заранее акции 6 января разбросал в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Ловя купюры, люди создали давку. Отец блогера Тамерлан Носаев, пояснил, что деньги были рекламным бюджетом московской фирмы, в которой блогер работает. Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев.

Акция вызвала возмущение интернет-пользователей. "Думаю, в Чечне такое было бы невозможно. Пришли бы только дети, но не взрослые. Волгоградцы сами себя унизили. Лично мне стыдно смотреть на фото своих земляков, потерявших свое человеческое достоинство. Позор им", - написал читатель волгоградского издания V1 под ником Старый доктор.

"Позорище", "это ж надо так унижаться ради 500 руб", "продолжайте <...> радостно существовать в ожиданиях очередных жалких подачек!" "какой позор! Волгоградцы. Где ваша гордость? Вы чего? Быдло?" - прокомментировали публикацию издания анонимные комментаторы.

"Социальное исследование прошло успешно. Ничто не меняется веками. Человеки любят дармовщинку", - прокомментировал Влад. "Стыдно за Вас, мои земляки-волгоградцы! <...> собирать подачки, это унизительно, когда руки и ноги целые!" - заявил Руслан. "Мерзко! И сам поступок, и люди, пришедшие на это посмотреть", - считает Евгений. "Чести нет - ничего нет", - написал Женя. "Город-герой. Мне стыдно за вас", - посетовал Николай.

"Где чувство собственного достоинства? Неужели из-за денег, которые, как подачку, бросает чеченский блогер, устраивать давку? К чему мы катимся?" - высказалась Татьяна. Публикация новости об акции в волгоградском издании V1 к 10.10 мск 7 января собрала более 49 тысяч просмотров и 212 комментариев.

Аналогичные комментарии оставили и пользователи Facebook на странице издания в этой соцсети. Несколько пользователей сравнили волгоградскую акцию с акцией Жириновского, проведенной в Москве в тот же день. Анатолий Викторович Судаков разместил ссылку на видео раздачи денег московским политиком. "Как Жириновский быдлу на Красной площади народные деньги раздавал", - написал он в комментарии. К 10.10 мск 7 января публикация на странице V1 в Facebook собрала 36 "лайков" и 25 комментариев.

6 января Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в Instagram. При этом Жириновский использовал такие слова, как "крепостные" и "холопы", говорится в публикации от 6 января на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Носаев оправдал резонансную акцию сына в Волгограде

Тамерлан Носаев заявил, что не видит ничего плохого в акции, которую устроил его сын, и подчеркнул, что в противном случае отговорил бы от такого поступка, информировало 6 января РИА "Новости".

По словам Носаева, Alfredo Auditore не был инициатором акции. "По согласованию с менеджментом фирмы, на которую он работает, он получил задание встретиться здесь со своими подписчиками и поздравить с Новым годом тех, кто смотрит его сюжеты, следит за его творчеством и работой и хочет получить от него подарок. День для проведения акции выбирал не я, а менеджмент сына, без согласования с которым сын не имеет права принимать такого рода решения", - процитировал сегодня Тамерлана Носаева "Блокнот-Волгоград". Название фирмы и ее профиль в публикации не указаны.

Охрана торгового центра "Мармелад", близ которого проходила акция, была предупреждена о ней, сообщил Носаев. Он отметил, что охранники были против, но сказали, что не могут запретить подобное мероприятие. "Я уведомил ФСБ, в УВД пообещали выделить дополнительные патрули, глава района тоже был в курсе", - рассказал Носаев.

Он также сообщил о давлении с целью сорвать акцию. "За 40 минут до начала назначенной акции вдруг стали говорить, что сына арестуют. Мол, поступило указание сверху. Я тоже возмутился - для чего тогда было заранее всех предупреждать? У меня есть вся переписка, которую я вел предварительно. А тут вдруг его собрались задерживать за административное правонарушение. Мне просто сказали: «Позвони сыну, пусть все отменит». Я позвонил, и поставил сына в тупик. К тому моменту многие уже приехали на место, люди ехали даже из других городов. «Я как перед ними буду выглядеть? Мне дорого имя», - ответил сын", - рассказал заместитель полпреда.

Негативная реакция на акцию в интернете стала для Носаева неожиданностью. "Я не вижу ничего плохого в том, что эти подростки (поймавшие деньги на акции. - Прим. "Кавказского узла") сводят на эти деньги девочку в кафе или потратят 500-1000 рублей в том же [торговом центре] «Мармеладе». Праздники же, Новый год. Все прошло мирно. А потом понеслось: «Хватит кормить Кавказ», «Вот куда идут наши налоги». Это бред. <...> Мне звонили из Грозного, где об акции понятия не имели, звонил замгубернатора. Я всем говорю: зачем рассматривать все с плохой стороны? Почему не допустить, что человек, который здесь родился, вырос, получил образование, выбился, стал известен и приехал в Волгоград раздать землякам подарки? По идее мы должны им гордиться. У нас много таких земляков, которые были бы так щедры к землякам?" - оправдал сына Тамерлан Носаев.

Он подчеркнул, что не считает свою должность препятствием для проведения сыном подобных акций. "Журналисты старались делать акцент на том, что акцию провел сын заместителя представителя главы Чеченской Республики. Я заявляю, что не состою в штате госструктур, не являюсь госслужащим и никогда им не был, так что все эти обвинения беспочвенны", - процитировало Носаева издание.

Анонимный автор Telegram-канала Chechnya не согласился с этим аргументом Носаева. "Отчасти Носаев прав: он не был в штате госструктур, так как даже должность представителя зачастую может быть внештатной, а заместителя и подавно. Не является он госслужащим и сейчас. И не будет. Но речь не о госслужбе, а о должности заместителя представителя. Ну зачем так хитрить?" - говорится в сегодняшней публикации на канале.

На Instagram alfredo_auditore, по состоянию на 10.10 мск 7 января, подписаны 3,9 млн человек, публикаций об акции с разбрасыванием денег в Волгограде там нет. Блогер описал акцию в своем аккаунте, используя функцию stories - временных постов, которые сами удаляются через сутки после публикации.