Люди ловят разбрасываемые блогером деньги в Волгограде. 6 января 2020 года. Фото: Алексей Серебряков, V1

07 января 2020, 10:10

Волгоградцев пристыдили в Facebook за "подачки" от сына сотрудника постпредства Чечни

Люди, согласившиеся ловить деньги, которые разбрасывал в Волгограде блогер Alfredo Auditore, утратили чувство собственного достоинства, считают интернет-пользователи. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, оправдал акцию сына.

Как писал "Кавказский узел", блогер Alfredo Auditore на запланированной заранее акции 6 января разбросал в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Ловя купюры, люди создали давку. Отец блогера Тамерлан Носаев, пояснил, что деньги были рекламным бюджетом московской фирмы, в которой блогер работает. Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев.

Акция вызвала возмущение интернет-пользователей. "Думаю, в Чечне такое было бы невозможно. Пришли бы только дети, но не взрослые. Волгоградцы сами себя унизили. Лично мне стыдно смотреть на фото своих земляков, потерявших свое человеческое достоинство. Позор им", - написал читатель волгоградского издания V1 под ником Старый доктор.

"Позорище", "это ж надо так унижаться ради 500 руб", "продолжайте <...> радостно существовать в ожиданиях очередных жалких подачек!" "какой позор! Волгоградцы. Где ваша гордость? Вы чего? Быдло?" - прокомментировали публикацию издания анонимные комментаторы.

Скриншот комментариев к акции с раздачей денег в Волгограде, https://www.facebook.com/newsv1/posts/2703008629786751?__tn__=-R"Социальное исследование прошло успешно. Ничто не меняется веками. Человеки любят дармовщинку", - прокомментировал Влад. "Стыдно за Вас, мои земляки-волгоградцы! <...> собирать подачки, это унизительно, когда руки и ноги целые!" - заявил Руслан. "Мерзко! И сам поступок, и люди, пришедшие на это посмотреть", - считает Евгений. "Чести нет - ничего нет", - написал Женя. "Город-герой. Мне стыдно за вас", - посетовал Николай.

"Где чувство собственного достоинства? Неужели из-за денег, которые, как подачку, бросает чеченский блогер, устраивать давку? К чему мы катимся?" - высказалась Татьяна. Публикация новости об акции в волгоградском издании V1 к 10.10 мск 7 января собрала более 49 тысяч просмотров и 212 комментариев.

Аналогичные комментарии оставили и пользователи Facebook на странице издания в этой соцсети. Несколько пользователей сравнили волгоградскую акцию с акцией Жириновского, проведенной в Москве в тот же день. Анатолий Викторович Судаков разместил ссылку на видео раздачи денег московским политиком. "Как Жириновский быдлу на Красной площади народные деньги раздавал", - написал он в комментарии. К 10.10 мск 7 января публикация на странице V1 в Facebook собрала 36 "лайков" и 25 комментариев.

6 января Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в Instagram. При этом Жириновский использовал такие слова, как "крепостные" и "холопы", говорится в публикации от 6 января на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Носаев оправдал резонансную акцию сына в Волгограде

Тамерлан Носаев заявил, что не видит ничего плохого в акции, которую устроил его сын, и подчеркнул, что в противном случае отговорил бы от такого поступка, информировало 6 января РИА "Новости".

По словам Носаева, Alfredo Auditore не был инициатором акции. "По согласованию с менеджментом фирмы, на которую он работает, он получил задание встретиться здесь со своими подписчиками и поздравить с Новым годом тех, кто смотрит его сюжеты, следит за его творчеством и работой и хочет получить от него подарок. День для проведения акции выбирал не я, а менеджмент сына, без согласования с которым сын не имеет права принимать такого рода решения", - процитировал сегодня Тамерлана Носаева "Блокнот-Волгоград". Название фирмы и ее профиль в публикации не указаны.

Охрана торгового центра "Мармелад", близ которого проходила акция, была предупреждена о ней, сообщил Носаев. Он отметил, что охранники были против, но сказали, что не могут запретить подобное мероприятие. "Я уведомил ФСБ, в УВД пообещали выделить дополнительные патрули, глава района тоже был в курсе", - рассказал Носаев.

Он также сообщил о давлении с целью сорвать акцию. "За 40 минут до начала назначенной акции вдруг стали говорить, что сына арестуют. Мол, поступило указание сверху. Я тоже возмутился - для чего тогда было заранее всех предупреждать? У меня есть вся переписка, которую я вел предварительно. А тут вдруг его собрались задерживать за административное правонарушение. Мне просто сказали: «Позвони сыну, пусть все отменит». Я позвонил, и поставил сына в тупик. К тому моменту многие уже приехали на место, люди ехали даже из других городов. «Я как перед ними буду выглядеть? Мне дорого имя», - ответил сын", - рассказал заместитель полпреда.

Негативная реакция на акцию в интернете стала для Носаева неожиданностью. "Я не вижу ничего плохого в том, что эти подростки (поймавшие деньги на акции. - Прим. "Кавказского узла") сводят на эти деньги девочку в кафе или потратят 500-1000 рублей в том же [торговом центре] «Мармеладе». Праздники же, Новый год. Все прошло мирно. А потом понеслось: «Хватит кормить Кавказ», «Вот куда идут наши налоги». Это бред. <...> Мне звонили из Грозного, где об акции понятия не имели, звонил замгубернатора. Я всем говорю: зачем рассматривать все с плохой стороны? Почему не допустить, что человек, который здесь родился, вырос, получил образование, выбился, стал известен и приехал в Волгоград раздать землякам подарки? По идее мы должны им гордиться. У нас много таких земляков, которые были бы так щедры к землякам?" - оправдал сына Тамерлан Носаев.

Скриншот комментария к словам Тамерлана Носаева, https://t.me/ChechnyaNews/6402Он подчеркнул, что не считает свою должность препятствием для проведения сыном подобных акций. "Журналисты старались делать акцент на том, что акцию провел сын заместителя представителя главы Чеченской Республики. Я заявляю, что не состою в штате госструктур, не являюсь госслужащим и никогда им не был, так что все эти обвинения беспочвенны", - процитировало Носаева издание.

Анонимный автор Telegram-канала Chechnya не согласился с этим аргументом Носаева. "Отчасти Носаев прав: он не был в штате госструктур, так как даже должность представителя зачастую может быть внештатной, а заместителя и подавно. Не является он госслужащим и сейчас. И не будет. Но речь не о госслужбе, а о должности заместителя представителя. Ну зачем так хитрить?" - говорится в сегодняшней публикации на канале.

На Instagram alfredo_auditore, по состоянию на 10.10 мск 7 января, подписаны 3,9 млн человек, публикаций об акции с разбрасыванием денег в Волгограде там нет. Блогер описал акцию в своем аккаунте, используя функцию stories - временных постов, которые сами удаляются через сутки после публикации.

Примечание:

"Грозненцы сообщили об антиалкогольных рейдах силовиков", "Силовики взяли под охрану новогоднюю елку в Грозном", "Грозненцы рассказали о придирках силовиков на новогоднем празднике".

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