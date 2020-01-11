Полиция подтвердила отказ проверять инцидент с Носаевым в Волгограде

11 января 2020, 17:46

Недовольство депутата не стало основанием для проверки действий блогера Мухаммеда Носаева, известного как Alfredo Auditore. Как сообщили в Волгоградском областном главке полиции, жалоб на разбрасывание денег в толпе в Волгограде не поступало. Сам Носаев обвинил СМИ в искажении смысла его акции.

Как писал "Кавказский узел", 6 января блогер Мухаммед Носаев, известный как Alfredo Auditore, сын заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева, бросил в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Акция Носаева вызвала резко негативную реакцию в соцсетях. При этом пользователи соцсетей осудили тех, кто ловил деньги. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов 8 января в интервью порталу v1.ru назвал поступок блогера необдуманным, заявил, что он ударил по "национальной гордости" России, и призвал правоохранительные органы дать оценку акции.

Главное управление МВД по Волгоградской области не стало проверять на законность действия блогера Мухаммеда Носаева.

"Это не митинг и не шествие несогласованное, общественный порядок не нарушался, никакого нарушения не было", - заявили в ведомстве 10 января. В ведомстве также сообщили, что им не поступало соответствующее заявление от депутата Осипова, пишет портал "Кавказ.Реалии".

Комментируя этот материал на странице портала в соцсети "ВКонтакте", один из пользователей высказал мнение, что Мухаммед Носаев должен извиниться за свою акцию перед чеченским народом и главой Чечни. "Простой чеченец должен был бы извиниться перед всем чеченским народом и в первую очередь перед Кадыровым", - написал Rashidunya Ibn-Muhammad.

Чеченцы, живущие вне республики, неоднократно приносили публичные извинения за свое поведение. Так, в октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, где его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось видео, на котором молодой человек извиняется за свой поступок. Он срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, считают активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко. Новости о практике публичных извинений перед властями Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Заявление Александра Осипова о необходимости проверки акции блогера раскритиковал сам Мухаммед Носаев и обвинил при этом СМИ в искажении смысла его акции.

"Есть депутат один, не буду называть его имени, посмотрите, что он написал про меня и ситуацию. Скоро парламентарий отправит заявление в прокуратуру, будут разбираться. Я вообще просто не понимаю", - заявил блогер 9 января в интервью порталу v1.ru.

Он категорически опроверг политические мотивы своей акции. "В новостях говорят, что мой отец чиновник. А он вообще не чиновник. Это пишется тупо с целью того, чтобы на национальной почве какой-то конфликт создать. Потом приписывают какой-то политический смысл, что я специально это сделал с целью какого-то... даже государственных этих терминов не знаю. Ещё меня поражают разные телеканалы, которые берут у меня интервью, так всё по-доброму, так хорошо. А потом в итоге говорят слова, которых я вообще не говорил! Говорят, что я вам говорил, что я куплю вашу любовь за деньги. Вот такой абсурд!" - заявил Мухаммед Носаев.

Ранее блогер отметил, что после акции у него возникли проблемы, и с ним связались "очень влиятельные люди". В связи с этим он вынужден исчезнуть на некоторое время, привел слова блогера 8 января портал "Кавказ.Реалии".

Эксцентричное поведение Мухаммеда Носаева воспринимается в обществе как поступок чеченца, однако его не следует проецировать на чеченский народ, указали активист Казбек Фарниев, политолог Виталий Арьков и муфтий Бата Кифах Мохамад.

Напомним, еще 6 января в пресс-службе волгоградской полиции заявили, что акцию блогера, собравшую более 150 человек, не считают несанкционированным мероприятием. На сайте главного управления МВД России по Волгоградской области к 17.45 мск 11 января какая-либо информация об этой акции отсутствует.

Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев. Тамерлан Носаев сообщил, что от него со ссылкой на "указание сверху" требовали не проводить акцию и угрожали административным арестом сына, при этом он одобрил поступок сына. Поступок блогера не соответствует чеченским правилам приличия, указали жители республики.

На канал блогера Alfredo Auditore в соцсети Instagram подписано, по данным на 17.45 мск 11 января, 4 миллиона подписчиков. Последняя публикация датируется 22 декабря 2019 года. Акцию, которую блогер провел в Волгограде, он описал, используя функцию stories - временных публикаций, которые удаляются сами спустя сутки.