Жители Чечни раскритиковали блогера Носаева за нарушение норм поведения

09 января 2020, 12:36

Поступок блогера Мухаммеда Носаева, разбросавшего деньги в толпе волгоградцев, не соответствует чеченским правилам приличия, указали жители республики.

Как информировал "Кавказский узел", блогер Мухаммед Носаев, известный как Alfredo Auditore, 6 января на запланированной заранее акции бросил в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев, одобрил поступок сына, а полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время давки, спровоцированной Alfredo Auditore.

Акция вызвала резко негативную реакцию в соцсетях. Пользователи, в частности, осудили тех, кто ловил деньги. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов заявил, что поступок блогера ударил по "национальной гордости".

Жители Чечни негативно отнеслись как к акции с разбрасыванием денег, так и в целом к роликам, которые Alfredo Auditore выкладывает в соцсетях. "В Instagram видел ролики с этим самым Носаевым. Я бы не позволил своему сыну заниматься таким вот «блогерством», потому что я воспитан на наших традициях и обычаях. Это, как мне кажется, наглядный пример того, как чеченцу не надо воспитывать своих детей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Исраил.

"Парень заделался блогером и живет в каком-то своем мире, совершенно далеком от менталитета чеченцев и кавказцев в целом. Какие-то достаточно глупые постановочные ролики, теперь вот разбрасывание денег - и все только для того, чтобы стать «звездой» в той среде, в которой он вращается. На мой взгляд, это показатель того, насколько деградировала наша молодежь. В погоне за «хайпом» они забывают о таких понятиях, как мужество, сдержанность, ответственность и так далее. Еще каких-то лет 20 назад мы даже подумать не могли о таком", - сказал другой местный житель, Идрис.

"Видел несколько роликов с участием этого самого Альфредо. Ничего, кроме неприятия, они у меня не вызвали. Его поведение, на мой взгляд, просто позорное для чеченца. Человек вырос в другой среде и, вероятно, думает, что это нормально. Но настоящий мужчина у нас себя так не ведет. Здесь, видно, дело в воспитании. Даже отец не увидел ничего предосудительного в действиях своего отпрыска - вот что меня больше всего поразило", - отметил в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" грозненец Абу.

Местный богослов Али обеспокоен тем, что по Мухаммеду Носаеву будут судить обо всем чеченском народе. "Разбрасывать деньги в толпе и похваляться этим в интернете неправильно. Если есть лишние деньги, то пожертвуйте их тем, кто действительно в них нуждается – малоимущим, больным, сиротам. За это будет награда от Всевышнего. И сам [Мухаммед Носаев] ославился, и своего отца ославил, да осуждение со стороны большинства народа получил. Наказать следовало бы обоих. Пусть мечети убирают - глядишь какие-то познания в религии появятся и отношение к мирскому изменится", - сказал богослов корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", сообщил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев. Тамерлан Носаев сообщил, что от него со ссылкой на "указание сверху" требовали не проводить акцию и угрожали административным арестом сына. Сам блогер заявил, что "после акции у него возникли проблемы".

Комментаторы в чеченском паблике осудили Носаева

Видеоролик акции Мухаммеда Носаева в Волгограде, опубликованный 6 января в паблике eldit_net в Instagram, к 12.35 мск 9 января собрал 1053 "лайка" и 212 комментариев. У паблика 161 тысяча подписчиков.

Комментаторам, в частности, не понравился псевдоним Носаева. "С каких пор чеченец - Альфредо?" - написала kheda_abaeva_. "С чего он чеченец?" - ответил mail.salaev.

"Где честь и достоинство, уважение к самому себе?" - возмутился asuhanov__mma. "Тут положительно никто не отозвался об этом поступке", - резюмировал isaev_of.

"Лучше бы приехал домой и раздал нуждающимся", - прокомментировал видео turpalbat. "Тогда его бы люди не знали, как сейчас", - указал severyanin1978. "Понт дешевый, и не более", - прокомментировала madima_yusupova.

"В «Сурсаде» вакансии нет для него?" - спросил prav_da911, намекая на то, что в 2018 году чеченские власти вынудили вернуться в Чечню жителя Москвы и устроили его работать в грозненскую организацию "Сурсад". "Найдут [вакансию], не переживай. <...> будет подметать улицы города", – ответил ему tcessi_95.

10 октября 2018 года в Сети появилось видео, на котором молодой человек кидает банку в сидящих напротив пассажиров общественного транспорта со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, он потребовал от героя видео публично извиниться и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Турпал Хасиев записал видеообращения с извинениями и устроился убирать улицы и высаживать цветы в Грозном.

Блогер Мухаммед Носаев вырос в Волгограде и работает в Москве. На Instagram alfredo_auditore, по состоянию на 12.35 мск 9 января, подписаны 3,9 миллиона человек.

На страницах Рамзана Кадырова и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в соцсетях Instagram, "ВКонтакте" и Telegram к 12.35 мск 9 января не появилось реакции на акцию в Волгограде.

Новости о практике публичных извинений перед властями Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".