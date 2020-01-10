Поступок блогера Носаева обнажил слабые стороны имиджа чеченцев

10 января 2020, 12:12

Эксцентричное поведение блогера Мухаммеда Носаева, который разбросал деньги в толпе волгоградцев, воспринимается в обществе как поступок чеченца, однако его не следует проецировать на чеченский народ, указали активист Казбек Фарниев, политолог Виталий Арьков и муфтий Бата Кифах Мохамад.

Как писал "Кавказский узел", 6 января блогер Мухаммед Носаев, известный как Alfredo Auditore, бросил в толпу волгоградцев 200 тысяч рублей. Его отец, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев одобрил поступок сына, а полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время давки, спровоцированной Носаевым. Поступок блогера не соответствует чеченским правилам приличия, указали жители республики.

Акция Носаева вызвала резко негативную реакцию в соцсетях. При этом пользователи соцсетей осудили тех, кто ловил деньги. Они сопоставили акцию в Волгограде с раздачей денег Владимиром Жириновским, который использовал при этом слова "крепостные" и "холопы". Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов заявил, что поступок блогера ударил по "национальной гордости".

Поступок Носаева не следует проецировать на чеченский народ, считает руководитель волгоградской общественной организации развития культуры «Дом дружбы» Казбек Фарниев. "Этот парень родился в Волгограде, живет здесь всю жизнь, потом поступил учиться в Москву, живет и работает сейчас там. Я даже не знаю, был ли он в Чечне. Его поступок не одобряю, я против таких пиар-акций, тем более в Сочельник и в преддверии Рождества. Но отношение к чеченскому народу, я думаю, от этого не ухудшится, потому что чеченцы не имеют к этому никакого отношения. Это всего лишь парень чеченской национальности, который вырос в Волгограде", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Казбек Фарниев.

По его оценке, Носаев разбросал в толпе значительную сумму денег. "200 тысяч большие деньги даже для Москвы, но суть не в количестве денег, а в том, что нельзя это делать, нельзя к людям относиться так. Можно раздавать деньги, подарки. Но больше всего мне не понравилось, что практически во всех комментариях затрагивается национальная почва. Это мне не нравится, я не считаю его чеченским блогером. Ведь парень не приехал из Чечни сюда раскидывать деньги, а лишь люди в информпространстве воспринимают это именно так", - сказал Фарниев.

Национальную подоплеку инцидента следует исключить, согласен член Клуба экспертов Нижнего Поволжья, политолог Виталий Арьков. "Я бы всем, в том числе журналистам, посоветовал отойти от национального вопроса. На месте этого парня мог быть человек любой национальности. По-моему, он скопировал поведение каких-то западных блогеров, Жириновский примерно тем же самым занимался на Красной площади в Москве. [...] То, что произошло – это вопрос воспитания. Если ребенок делает порицаемый поступок, уж лучше промолчать или осудить сына. У меня есть также вопросы к волгоградской молодежи, которая пришла на мероприятие, и к их родителям. Судя по видеозаписи, там были не нищеброды и не побирушки, а тусующаяся по торговым центрам молодежь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

Поступок блогера не ухудшит отношения к чеченской общине в Волгоградской области, убежден муфтий регионального духовного управления мусульман Бата Кифах Мохамад. "Это не от национальности зависит, это признак молодежи нашего времени. Конечно, в рамках ислама устраивать показуху нехорошо. Мы этот поступок осуждаем, но болезнь нашего времени – все ищут славу. [...] Думаю, он хотел заработать много лайков. Но я не стал бы делать из мухи слона. Тех, кто любит понты, тысячи в каждой национальности. Посмотрите, как пиарятся депутаты и чиновники, делают подарки инвалидам на Новый год, фотографируюся и выставляют себя. Это еще аморальнее, чем поступок этого молодого человека. Он просто подражал старшим. Думаю, комментарии его поступка только увеличат его популярность. Он образумится и исправится. Главное - он не совершил преступление, с точки зрения закона он ничего не нарушил", - сказал муфтий корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, руководство Чечни "обеспокоилось поведением блогера", рассказал ранее представитель главы Чечни в ЮФО Руслан Гончаев. Тамерлан Носаев сообщил, что от него со ссылкой на "указание сверху" требовали не проводить акцию и угрожали административным арестом сына. Сам блогер заявил, что "после акции у него возникли проблемы".