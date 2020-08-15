Возможным мотивом убийства бывшего силовика в Ингушетии названа месть

15 августа 2020, 05:00

К бывшему силовику, который был расстрелян в Назрановском районе Ингушетии, предъявлялись претензии после конфликта в Экажево. Бывший силовик предоставил сотрудникам Центра "Э" свой автомобиль, на котором увезли арестованных участников конфликта, что вызвало претензии со стороны представителей их вирда, рассказали односельчане убитого.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 13 августа в селе Сурхахи был обстрелян автомобиль. В машине находился бывший сотрудник полиции, его мать и жена. Сам бывший полицейский был убит, находившиеся с ним женщины ранены. Этот обстрел стал пятым по счету нападением на силовиков в Ингушетии с начала года.

По данным следствия, 13 августа примерно в 19.00 при въезде в село Сурхахи по ул. Аушева неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобиле Форд «Мондео» без государственных регистрационных знаков, обстреляли из автоматического оружия автомобиль марки НИВА, на котором передвигался 33-летний местный житель. От полученных ран водитель скончался на месте, мать и супруга погибшего с различными ранениями доставлены в республиканскую больницу.

В результате обстрела убит Мухарбек Аушев, бывший сотрудник полиции. До убийства баталхаджинцы предъявляли к нему претензии, которые появились после конфликта со стрельбой и арестом его участников, рассказали односельчане убитого корреспонденту "Кавказского узла".

13 марта в соседнем с селом Сурахи селе Экажево произошла перестрелка. Один человек погиб, еще одного похитили. При попытке пресечь конфликт пострадали двое полицейских, их госпитализировали. Источник в правоохранительных органах Ингушетии назвал инцидент межтейповым конфликтом с участием баталхаджинцев. Вечером 8 июня сотрудники полиции и Центра противодействия экстремизму вмешались в очередной конфликт со стрельбой в Экажево. Былизадержаны трое жителей села, вооруженные автоматом и пистолетом. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанные являются близкими родственниками одного из активных участников мартовской перестрелки. Баталхаджинцами, или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

“Стычка была между жителями и баталхаджинцами, (сотрудники) ЦПЭ подъехали... они одолжили машину у Мухарбека и увезли зачинщиков. После этого ему угрожали, мол, это из-за тебя, забрали наших людей”, - рассказал корреспонденту житель Сурхохи Асадулла.

После обстрела обстановка в селе спокоойная. “Обстановка обычная, силовики обычно стояли где Кенч, вчера стояли, сегодня нет. Где убийство было, там много было стянуто силовиков, а так ничего", - сказал он.

Убийство могло быть на почве мести, считает житель села Накир.

“Была разборка 8 июня, Аушев Мухарбек, бывший сотрудник ППС был знаком был с цпэшником... Потому что они знакомы, он им одолжил свою машину, чтобы доставить задержанных", - рассказал он.

Баталхаджинцы - "небольшой, но очень сплоченный вирд, к тому же близкий к Рамзану Кадырову", рассказала ранее "Кавказскому узлу" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. По ее данным, баталхаджинцы – "вирд, который очень активен экономически и в лоббировании своих интересов".