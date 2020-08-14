Обстрел в Сурхахи стал пятым нападением на силовиков в Ингушетии с начала года

14 августа 2020, 00:03

Нападение в Назрановском районе Ингушетии, где был убит бывший сотрудник патрульно-постовой службы, стало пятой атакой на силовиков и тринадцатым вооруженным инцидентом в республике с начала года.

"Кавказский узел" писал, что источники в правоохранительных органах сообщили о вооруженном инциденте в Назрановском районе Ингушетии. По их данным, бывший сотрудник патрульно-постовой службы убит, а две его родственницы получили ранения при обстреле автомобиля в Сурхахи.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", сегодняшнему обстрелу автомобиля в селении Сурхахи предшествовали четыре нападения на силовиков в Ингушетии с начала 2020 года.

Предыдущим сходным инцидентом стал произошедший 28 июля обстрел автомобиля в селе Яндаре Назрановского района - тогда смертельные ранения получил сотрудник правоохранительных органов. Правоохранители полагают, что участники нападения на сотрудника Росгвардии связаны с экстремистскими организациями.

За месяц до этого, 27 июля, еще один аналогичный инцидент произошел в том же селении Сурхахи: неизвестные обстреляли автомобиль, два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Один из них оказался сотрудником полиции.

13 марта в результате конфликта и перестрелки в ингушском селе Экажево один человек погиб, еще одного похитили. При попытке пресечь конфликт также пострадали двое полицейских. Перестрелка произошла между членами двух тейпов, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Трое участников конфликта со стрельбой в Экажево были задержаны. По данным источников в силовых структурах, задержанные состоят в родстве с участниками мартовского межтейпового конфликта.

В феврале при обыске, который проводился в рамках операции "Оружие" в селении Плиево, местный житель обстрелял силовиков из пистолета и скрылся. Стрелявший - участник акций протеста против изменения ингушско-чеченской границе Юнус Видзижев. Силовики не пострадали, сообщили 14 февраля источники.

Еще четыре вооруженных инцидента, произошедших в Ингушетии между 1 января и 13 августа 2020 года, были спецоперациями. Последняя из них проводилась вечером 6 августа и ночью 7 августа в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. Сообщалось, что в ходе перестрелки в Назрани силовики убили предполагаемого боевика.

Все три спецоперации, предшествовавшие августовской, проводились в Сунженском районе Ингушетии: две прошли в мае, еще одна - в марте.

Помимо четырех нападений на силовиков и четырех спецопераций, в Ингушетии с 1 января до 13 августа 2020 года произошли еще четыре вооруженных инцидента: один - в мае и три - в июне. 30 мая решение части баталхаджинцев выйти из клана привело к конфликту со стрельбой в Сурхахи. По данным МВД Ингушетии, два жителя села применили огнестрельное оружие, защищаясь от проникших в их домовладение людей. Ранения получили пять человек.

1 июня жителя Ингушетии застрелили на федеральной трассе "Кавказ". Брат погибшего осужден за убийство односельчанина в Яндаре, рассматривается версия о кровной мести, сообщил источник в правоохранительных органах. В ночь на 3 июня жителя села Экажево застрелили в машине возле его дома.

16 июня капитан полиции, сотрудник Росгвардии и еще двое гражданских лиц были убиты в результате перестрелки в Назрани. По данным МВД, причиной стал имущественный спор. Погибшие силовики приходятся друг другу двоюродными братьями, сообщил источник.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.