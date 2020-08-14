Труба газораспределения. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

14 августа 2020, 13:32

Жители Сулейман-Стальского района остались без газа после аварии

7500 абонентов попали в зону отключения газоснабжения после аварии на газопроводе в селении Ашагастал, сообщило управление МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, на межпоселковом подземном газопроводе высокого давления в селении Ашагастал Сулейман-Стальского района сегодня была обнаружена утечка.

"Всего в зону отключения попали 7500 абонентов. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 14:00 (мск)", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел", ранее писал об аварийном отключении газоснабжения ночью 13 марта в Хасавюртовском районе Дагестана. Подача газа была возобновлена к вечеру того же дня.

Примечание:

"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".

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