14 марта 2020, 13:13

Восстановлено газоснабжение в Хасавюртовском районе

Подача газа в дома жителей Хасавюртовского района Дагестана была возобновлена вечером 13 марта.

Как писал "Кавказский узел", газ был отключен в ночь на 13 марта в Хасавюртовском районе после того, как автомобиль наехал на надземный стальной газопровод. В зоне аварийного отключения оказались 664 абонента.

Газовщики завершили аварийные работы на поврежденном газопроводе в селе Байрамаул Хасавюртовского района к 17.00 мск 13 марта. После этого газоснабжение было восстановлено в полном объеме, сообщило управление МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".

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