13 марта 2020, 09:52
Жители Хасавюртовского района остались без газа после аварии
664 абонента оказались в зоне аварийного отключения газа в Хасавюртовском районе Дагестана. При этом газоснабжение в Акушинском и Бабаюртовском районах, отключенное ранее, восстановлено.
Как писал "Кавказский узел", 11 марта 1100 абонентов остались без газа в Бабаюртовском районе Дагестана и 550 - в Акушинском. В обоих случаях газоснабжение было отключено после аварии на газопроводе.
Газ был отключен сегодня ночью в Хасавюртовском районе после того, как автомобиль наехал на надземный стальной газопровод. "Под отключение попадает населенный пункт Байрамаул, 664 абонента", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.
Согласно информации ведомства, аварийные работы начались в 09.00 мск.
При этом, газоснабжение в Акушинском и Бабаюртовском районах было восстановлено 12 марта в полном объеме, сообщило МЧС.
"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".
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