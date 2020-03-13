13 марта 2020, 09:52

Жители Хасавюртовского района остались без газа после аварии

664 абонента оказались в зоне аварийного отключения газа в Хасавюртовском районе Дагестана. При этом газоснабжение в Акушинском и Бабаюртовском районах, отключенное ранее, восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта 1100 абонентов остались без газа в Бабаюртовском районе Дагестана и 550 - в Акушинском. В обоих случаях газоснабжение было отключено после аварии на газопроводе.

Газ был отключен сегодня ночью в Хасавюртовском районе после того, как автомобиль наехал на надземный стальной газопровод. "Под отключение попадает населенный пункт Байрамаул, 664 абонента", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.

Согласно информации ведомства, аварийные работы начались в 09.00 мск.

При этом, газоснабжение в Акушинском и Бабаюртовском районах было восстановлено 12 марта в полном объеме, сообщило МЧС.

Примечание:

"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 марта 2020, 09:20

  • ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского юриста Исмайлова

    Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу азербайджанского юриста Аслана Исмайлова на исключение его из Коллегии адвокатов, признав нарушение прав на справедливое разбирательство. Однако ЕСПЧ не установил компенсацию, поскольку Исмайлов не предъявил вовремя такого требования.

13 марта 2020, 08:15

13 марта 2020, 07:03

  • Бизнес Грузии массово терпит убытки из-за коронавируса

    Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются, рассказала сотрудница туркомании. Паника из-за коронавируса обвалила курс нацвалюты Грузии к доллару США, заявил Нацбанк. Курс лари продолжит снижение, считают экономисты.

13 марта 2020, 05:59

13 марта 2020, 04:48

  • Российское посольство заинтересовалось делом о покушении на Тумсо

    Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов заявил, что после покушения не ожидает изменения позиции шведских властей, которые ранее отказались предоставить ему политическое убежище. Посольство России запросило у Швеции телефонную беседу с россиянами, задержанными по делу о покушении на Тумсо в городе Евле.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи