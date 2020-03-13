Жители Хасавюртовского района остались без газа после аварии

13 марта 2020, 09:52

664 абонента оказались в зоне аварийного отключения газа в Хасавюртовском районе Дагестана. При этом газоснабжение в Акушинском и Бабаюртовском районах, отключенное ранее, восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта 1100 абонентов остались без газа в Бабаюртовском районе Дагестана и 550 - в Акушинском. В обоих случаях газоснабжение было отключено после аварии на газопроводе.

Газ был отключен сегодня ночью в Хасавюртовском районе после того, как автомобиль наехал на надземный стальной газопровод. "Под отключение попадает населенный пункт Байрамаул, 664 абонента", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.

Согласно информации ведомства, аварийные работы начались в 09.00 мск.

При этом, газоснабжение в Акушинском и Бабаюртовском районах было восстановлено 12 марта в полном объеме, сообщило МЧС.