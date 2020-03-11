11 марта 2020, 21:36

Газоснабжение прекращено еще в двух населенных пунктах Дагестана

550 абонентов в населенных пунктах Акушинского района остались без газа после аварии на газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 1100 абонентов остались без газа в Бабаюртовском районе Дагестана. Газоснабжение было отключено после того, как была обнаружена трещина на газопроводе.

Вечером в районе населенного пункта Бургимакмахи Акушинского района на надземном газопроводе среднего давления была обнаружена утечка. В связи с этим газоснабжение прекращено. В зону отключения попали 550 абонентов населенных пунктов Бургимакмахи и Кавкамахи Акушинского района. Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на 08:00 мск 12 марта, сообщило на своем сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 марта 2020, 22:13

11 марта 2020, 21:21

11 марта 2020, 21:09

  • Мосгорсуд оставил адвоката Хасавова под арестом

    Суд оставил в силе решение о продлении ареста адвокату Дагиру Хасавову, который защищал бывших высокопоставленных дагестанских чиновников. Следствие по делу адвоката завершено, ему предъявлено обвинение в оказании давления на свидетеля.

11 марта 2020, 21:05

11 марта 2020, 20:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи