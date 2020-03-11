Газоснабжение прекращено еще в двух населенных пунктах Дагестана

11 марта 2020, 21:36

550 абонентов в населенных пунктах Акушинского района остались без газа после аварии на газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 1100 абонентов остались без газа в Бабаюртовском районе Дагестана. Газоснабжение было отключено после того, как была обнаружена трещина на газопроводе.

Вечером в районе населенного пункта Бургимакмахи Акушинского района на надземном газопроводе среднего давления была обнаружена утечка. В связи с этим газоснабжение прекращено. В зону отключения попали 550 абонентов населенных пунктов Бургимакмахи и Кавкамахи Акушинского района. Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на 08:00 мск 12 марта, сообщило на своем сайте ГУ МЧС по Дагестану.