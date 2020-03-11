11 марта 2020, 21:36
Газоснабжение прекращено еще в двух населенных пунктах Дагестана
550 абонентов в населенных пунктах Акушинского района остались без газа после аварии на газопроводе.
Как писал "Кавказский узел", сегодня 1100 абонентов остались без газа в Бабаюртовском районе Дагестана. Газоснабжение было отключено после того, как была обнаружена трещина на газопроводе.
Вечером в районе населенного пункта Бургимакмахи Акушинского района на надземном газопроводе среднего давления была обнаружена утечка. В связи с этим газоснабжение прекращено. В зону отключения попали 550 абонентов населенных пунктов Бургимакмахи и Кавкамахи Акушинского района. Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на 08:00 мск 12 марта, сообщило на своем сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".
11 марта 2020, 22:13
-
Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 15
Еще двое граждан Азербайджана заболели коронавирусом, общее число находящихся на лечении в стационаре после выписки троих пациентов составило 12.
11 марта 2020, 21:21
-
Число заболевших коронавирусом в Армении возросло до четырех
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Армении. Заболевшие прибыли в страну из Италии.
11 марта 2020, 21:09
-
Мосгорсуд оставил адвоката Хасавова под арестом
Суд оставил в силе решение о продлении ареста адвокату Дагиру Хасавову, который защищал бывших высокопоставленных дагестанских чиновников. Следствие по делу адвоката завершено, ему предъявлено обвинение в оказании давления на свидетеля.
11 марта 2020, 21:05
-
Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки
Прокуратура нашла нарушения на пяти автогазозаправочных станциях в Докузпаринском районе и через суд добилась приостановки их деятельности.
11 марта 2020, 20:56
-
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Грузии
Еще один человек заболел коронавирусом в Грузии, и число людей с этим диагнозом в стране увеличилось до 24, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.
-
11 марта 2020, 19:021
Полиция сообщила о самосуде в дагестанском селе
-
11 марта 2020, 18:58
Десятки жителей Абхазии не могут попасть домой из Грузии из-за карантина по коронавирусу
-
11 марта 2020, 18:051
Силовики прервали пикет Гасангусейнова в Махачкале из-за визита Чайки
-
11 марта 2020, 16:54
Суд поддержал мэрию Нальчика в тяжбе с застройщиком
-
11 марта 2020, 14:421
Призыв в армию отложен в Грузии из-за коронавируса
-
11 марта 2020, 11:024
МВД начало проверку эвакуированных из Сирии чеченок
-
11 марта 2020, 22:13
Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 15
-
11 марта 2020, 21:09
Мосгорсуд оставил адвоката Хасавова под арестом
-
11 марта 2020, 21:05
Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки
-
11 марта 2020, 20:56
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Грузии
-
11 марта 2020, 19:49
Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате работникам буйнакского предприятия
-
11 марта 2020, 19:06
Житель Дагестана наказан за экстремистскую публикацию в соцсети
-
11 марта 2020, 17:28
Девять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
-
11 марта 2020, 17:181
1100 абонентов остались без газа в Дагестане
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
11 марта 2020, 21:09
Мосгорсуд оставил адвоката Хасавова под арестом
-
11 марта 2020, 21:05
Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки
-
05 марта 2020, 11:29
Бжания Аслан Георгиевич
-
04 марта 2020, 22:05
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговБыть полезным! (фото) 3
-
02 марта 2020, 20:22
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Я не могу сказать". О проблемах домашнего насилия на Северном Кавказе. 9
-
11 марта 2020, 19:001
Коронавирус добрался до Кавказа
-
10 марта 2020, 23:261
Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых
-
10 марта 2020, 19:32Самострой, вырубка национального парка, загрязнение реки в Сочи
-
08 марта 2020, 00:08В Белореченске будет установлен памятник генералу периода Кавказской войны
-
07 марта 2020, 13:10Ролик об Осетии вызвал критику в социальных сетях
-
07 марта 2020, 13:06Письмо с протестом против внесения поправок в Конституцию
-
07 марта 2020, 00:32В Северной Осетии проводят соцопрос о семейно-бытовом насилии
-
11 марта 2020, 17:30
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2019 года по данным Кавказского узла
-
11 марта 2020, 17:27
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в декабре 2019 года по данным Кавказского узла