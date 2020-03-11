11 марта 2020, 17:18
1100 абонентов остались без газа в Дагестане
Подача газа в дома жителей Бабаюртовского района прекращена в связи с аварией на газопроводе.
Аварийное отключение газа произошло сегодня после того, как на межпоселковом газопроводе в районе населенного пункта Татаюрт была обнаружена трещина, сообщило управление МЧС по Дагестану.
"Под отключение попадают 1100 абонентов. В связи тем, что в трубе есть остаточный газ начало аварийно-восстановительных работ запланировано на 08:00 (мск) 12 марта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что 7 марта 1500 абонентов остались без газа в Дербенте. В тот же день после аварийных работ на поврежденном газопроводе газоснабжение было возобновлено.
"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".
11 марта 2020, 19:06
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11 марта 2020, 18:58
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