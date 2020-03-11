1100 абонентов остались без газа в Дагестане

11 марта 2020, 17:18

Подача газа в дома жителей Бабаюртовского района прекращена в связи с аварией на газопроводе.

Аварийное отключение газа произошло сегодня после того, как на межпоселковом газопроводе в районе населенного пункта Татаюрт была обнаружена трещина, сообщило управление МЧС по Дагестану.

"Под отключение попадают 1100 абонентов. В связи тем, что в трубе есть остаточный газ начало аварийно-восстановительных работ запланировано на 08:00 (мск) 12 марта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 7 марта 1500 абонентов остались без газа в Дербенте. В тот же день после аварийных работ на поврежденном газопроводе газоснабжение было возобновлено.