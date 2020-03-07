Возобновлена подача газа в дома дербентцев

07 марта 2020, 18:50

Аварийные работы на газопроводе в Дербенте завершены, газоснабжение восстановлено в полном объеме.

Как писал "Кавказский узел", газ был отключен сегодня в Дербенте после повреждения газопровода на улице Сальмана. В зону отключения попали 1500 абонентов.

Аварийные работы планировалось завершить сегодня к 19.00 мск. Однако газовщики смогли закончить их раньше, и по состоянию на 16.30 мск газоснабжение в Дербенте было восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении на сайте Управления МЧС по Дагестану.