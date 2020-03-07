1500 абонентов попали в зону отключения газа в Дербенте

07 марта 2020, 15:29

Аварийное отключение газа в Дербенте произошло после повреждения подземного газопровода.

Газопровод среднего давления диаметром 155 миллиметров был поврежден сегодня на улице Сальмана в Дербенте при проведении работ, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"Авария локализована закрытием задвижки. Под отключение попадают 1500 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения работ - 19:00 мск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал об отключении газа 28 января в пяти населенных пунктах Дербентского района Дагестана. В тот же день газоснабжение было восстановлено.