Дома шести тысяч жителей Дагестана подключены к газу после аварии

28 января 2020, 17:44

Ликвидирована авария, оставившая без газоснабжения пять населенных пунктов в Дербентском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром на газопроводе в поселке Белиджи Дербентского района было обнаружено повреждение. В зону отключения попали около шести тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные завершились в 14:00 мск. "В 14:35 мск газоснабжение потребителей восстановлено", - отчитался на своем сайте Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. Причиной аварии стала трещина на линзовом компенсаторе подземного газопровода, отмечается в сообщении ведомства.