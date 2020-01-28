28 января 2020, 17:44
Дома шести тысяч жителей Дагестана подключены к газу после аварии
Ликвидирована авария, оставившая без газоснабжения пять населенных пунктов в Дербентском районе Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", сегодня утром на газопроводе в поселке Белиджи Дербентского района было обнаружено повреждение. В зону отключения попали около шести тысяч абонентов.
Аварийно-восстановительные завершились в 14:00 мск. "В 14:35 мск газоснабжение потребителей восстановлено", - отчитался на своем сайте Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. Причиной аварии стала трещина на линзовом компенсаторе подземного газопровода, отмечается в сообщении ведомства.
"Проезд через реку Метлуда в Дагестане восстановлен после схода селя", "Васильев назвал сроки оценки ущерба от схода селей в Дагестане", "Власти пообещали погорельцам в Тисси-Ахитли деньги на новые дома".
28 января 2020, 18:24
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28 января 2020, 18:12
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Полицейский арестован после ДТП в Нальчике
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