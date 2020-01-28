Газопровод. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

28 января 2020, 17:44

Дома шести тысяч жителей Дагестана подключены к газу после аварии

Ликвидирована авария, оставившая без газоснабжения пять населенных пунктов в Дербентском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром на газопроводе в поселке Белиджи Дербентского района было обнаружено повреждение. В зону отключения попали около шести тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные завершились в 14:00 мск. "В 14:35 мск газоснабжение потребителей восстановлено", - отчитался на своем сайте Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. Причиной аварии стала трещина на линзовом компенсаторе подземного газопровода, отмечается в сообщении ведомства.

Примечание:

"Проезд через реку Метлуда в Дагестане восстановлен после схода селя", "Васильев назвал сроки оценки ущерба от схода селей в Дагестане", "Власти пообещали погорельцам в Тисси-Ахитли деньги на новые дома".

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