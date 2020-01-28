28 января 2020, 14:24

Жители пяти населенных пунктов Дагестана остались без газа

Газоснабжение прервано в пяти населенных пунктах в Дагестане после аварии. В зону отключения попали почти 6 тысяч абонентов.

Повреждение на газопроводе было обнаружено сегодня утром в поселке Белиджи Дербентского района, сообщило Минэнерго России.

"В 10.00 (мск) прекращено газоснабжение пяти населенных пунктов (5 997 абонентов).
Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии. Газоснабжение в четырех населенных пунктах было прервано в связи с утечкой газа в Хасавюртовском районе.

Примечание:

"Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа", "Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме", ""Газпром" отчитался о подаче газа в дагестанское село Тисси-Ахитли".

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