Жители пяти населенных пунктов Дагестана остались без газа

28 января 2020, 14:24

Газоснабжение прервано в пяти населенных пунктах в Дагестане после аварии. В зону отключения попали почти 6 тысяч абонентов.

Повреждение на газопроводе было обнаружено сегодня утром в поселке Белиджи Дербентского района, сообщило Минэнерго России.

"В 10.00 (мск) прекращено газоснабжение пяти населенных пунктов (5 997 абонентов).

Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии. Газоснабжение в четырех населенных пунктах было прервано в связи с утечкой газа в Хасавюртовском районе.