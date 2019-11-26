26 ноября 2019, 23:07

Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии

Утечка газа произошла в Хасавюртовском районе, после чего было прервано газоснабжение в четырех населенных пунктах.

Газоснабжение было аварийно отключено сегодня в населенных пунктах Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул и Муцалаул. Утечка газа была обнаружена на внутрипоселковом газопроводе среднего давления, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

В результате аварии без газоснабжения остались 18103 человека и более 20 социально-значимых объектов, сообщило ведомство на своем сайте.

Информации о восстановлении газоснабжения к 23.00 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля жители трех дагестанских сел остались без газа после аварии на газопроводе в Кизилюртовском районе. В зону отключения тогда попали более 4 тысяч человек. Подача газа была возобновлена вечером 1 августа.

Примечание:

"Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа", "Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме", ""Газпром" отчитался о подаче газа в дагестанское село Тисси-Ахитли".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 ноября 2019, 00:44

  • Сафаров заявил об угрозах от азербайджанских силовиков

    Бывший следователь азербайджанской прокуратуры Руфат Сафаров сообщил о поступивших ему угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы над ним поступили также матери Сафарова Тахире Тахиргызы.

26 ноября 2019, 23:59

26 ноября 2019, 23:55

26 ноября 2019, 22:49

26 ноября 2019, 22:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи