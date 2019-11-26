Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии

26 ноября 2019, 23:07

Утечка газа произошла в Хасавюртовском районе, после чего было прервано газоснабжение в четырех населенных пунктах.

Газоснабжение было аварийно отключено сегодня в населенных пунктах Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул и Муцалаул. Утечка газа была обнаружена на внутрипоселковом газопроводе среднего давления, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

В результате аварии без газоснабжения остались 18103 человека и более 20 социально-значимых объектов, сообщило ведомство на своем сайте.

Информации о восстановлении газоснабжения к 23.00 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля жители трех дагестанских сел остались без газа после аварии на газопроводе в Кизилюртовском районе. В зону отключения тогда попали более 4 тысяч человек. Подача газа была возобновлена вечером 1 августа.